Crónica de una demanda 'anunciada'

La última querella contra Luis Miguel sólo es una más de una serie de confrontaciones legales de todo tipo en las que se ha visto involucrado el cantante

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- Tal parece que Luis Miguel se ha convertido en un imán de demandas; y es que el intérprete de “La incondicional” ahora enfrenta una nueva polémica legal, con Alejandro Fernández. Así es, la “Luna de miel” que prometía ser su gira en conjunto, “Pasión”, se terminó antes de tiempo.

¿Cuál es el problema? “El Sol” defraudó —aparentemente con cinco millones de dólares— al intérprete de “Como quien pierde una estrella” y a la empresa que lo representa, Star Productions.

Y es que Luis Miguel recibió dicha cantidad como adelanto del mencionado tour, el cual tendría una duración de ocho meses y se realizaría por todo México y diversas ciudades del extranjero.

Al final, y después de varios esfuerzos por parte del equipo de Fernández, “El Sol” no dio señales de vida, incumplió con el contrato, no regresó el dinero y por tal, hoy se espera se presente a las 12:00 horas en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para dar cuenta de sus actos.

Cabe mencionar que Luis Miguel en los últimos años ha enfrentado un sinfín de demandas, por lo que apostar por él era un volado; recordemos que en agosto de 2016 el cantante fue obligado a pagar un millón de dólares después de perder una demanda civil iniciada en su contra por su ex mánager, William Brockhaus, por incumplimiento de contrato.

Otra demanda que vivió Luis Miguel —de la cual salió bien librado— fue el litigio que enfrentó con quien fuera su tecladista por 15 años, Arturo Pérez Figueroa, quien lo acusó de despido injustificado.

Fue así que en el 2016, tras más de cinco años de litigio, los abogados del cantante le consiguieron un amparo, “por lo que no procederá en su contra el pago de más de un millón 300 mil dólares al que había sido sentenciado”, señaló el equipo de abogados del cantante, encabezado por Sergio Yarritu y Jan Hintze.

El Juzgado en Materia Laboral del Distrito Federal, el cual dio seguimiento al caso de la demanda en contra del cantante, fue quien determinó dicha resolución.

A los líos legales anteriores se le suma aquel que vivió contra la empresa Clive Christian San Francisco, la cual lo demandó por incumplimiento de pago; y es que el intérprete contrató a Clive para que le construyera un gabinete para su casa y una vez terminado el mueble se negó a pagarles, por lo que después de ser demandado por dicha firma, la autoridad lo obligó a resarcirlos con 100 mil dólares.

¿Qué dice Alejandro?

Sobre la demanda, Alejandro comentó: “Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira; lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo. Siempre he tenido un gran compromiso con mi gente, pero las cosas no sucedieron como queríamos.”

Paso a paso, la demanda

• Octubre del 2015. Inician las negociaciones para realizar la gira entre Alejandro Fernández y Luis Miguel y la cual llevaría por nombre “Pasión”.

• Finales del 2015. Ambos artistas firman con el promotor de la gira los acuerdos preliminares al contrato formal.

• Febrero del 2016. Star Productions anuncia a los medios de comunicación la realización de la gira que se llevaría a cabo de abril a noviembre de dicho año.

• Finales del primer trimestre del año 2016. Comienza la crisis —Luis Miguel cancela conciertos, no da señales de vida— por lo que los representantes legales de ambos cantantes renegocian la gira y le dan nueva fecha: de Marzo a Septiembre del 2017.

• Enero del 2017. Ante la falta de comunicación con Luis Miguel, el equipo de Fernández presenta un procedimiento legal en contra del primero, por incumplimiento de contrato.