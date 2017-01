Rodrigo 'aprieta' el paso por el Oscar

El mexicano fue nominado ayer a la estatuilla en la categoría de Mejor fotografía por la película 'Silence', de Martin Scorsese

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- Desde 1942, México ha tenido presencia en los Oscar, y a partir del 2014 ha vivido un gran auge, y este 2017 no es la excepción, pues ayer Rodrigo Prieto obtuvo su segunda nominación —la primera fue por “Secreto en la montaña” de Ang Lee— en la terna de Mejor fotografía por su trabajo en la nueva cinta de Martin Scorsese, “Silence”.

Para la 89 edición del Oscar —que será celebrada el 26 de febrero— el mexicano se enfrentará a Bradford Young por “Arrival”; Linus Sandgren, “La La Land”; Grieg Fraser, “Lion” y James Laxton, “Moonlight”.

Sobre esta nominación, Liza Echeverría —quien será la conductora de la alfombra roja de los Oscar— comenta en entrevista que Rodrigo tiene grandes rivales a vencer, pero que sin duda la presencia mexicana se hará notar a través de él: “Nos da muchísimo gusto, habíamos sentido un año un poco triste en cuanto a presencia latina en las entregas importantes de premios. Acabamos de hacer los Globos de Oro y ahí hay agarramos a Diego Luna, porque iba a entregar un premio; obviamente estaban los productores de “Neruda” pero de ahí en fuera no había nada”.

Rodrigo Prieto, quien ha trabajado con Iñárritu, Francisco Athie, Carlos Carrera, Daniel Gruener, Oliver Stone y Pedro Almodóvar, entre otros, ganó en 2008 el premio a mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Venecia por “Crimen y Lujuria” de Ang Lee. Además, cuenta con cuatro premios Ariel: “Biutiful” (2011), “Amores Perros” (2001), “Un Embrujo” (1999) y “Sobrenatural” (1996). En 1999 estuvo nominado a estos mismos galardones por “Fibra Óptica”.

Prieto, de 51 años y originario de la Ciudad de México, es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, y recientemente fue nominado por la Sociedad de Cinefotógrafos de Estado Unidos, también por su labor en “Silence”.

Fuerte presencia afroamericana

Aunque en la pasada edición del Oscar se criticó la poca presencia de actores afroamericanos, este 2017 la situación cambió: Viola Davis está nominada como Mejor actriz de reparto por “Fences” y Denzel Washington como mejor actor por la misma película. Ruth Negga como Mejor actriz por “Loving” —una historia basada en hechos reales— y Octavia Spencer por “Talentos Ocultos”, otra cinta de aspectos biográficos. Y como mejor actor y actriz de reparto aparecen Mahershala Ali y Naomie Harris por “Moonlight”.

Al respecto Liza comenta: “Me dio mucho gusto ver una presencia tan fuerte de la comunidad afroamericana con temas fuertes y ya no en roles de esclava o empleada doméstica, tal y como lo ha mencionado Octavia Spencer”.

¡Larga vida Meryl!

Meryl Streep es la actriz más nominada de la historia, pues este año alcanzó su vigésima nominación gracias a “Florence: La mejor peor de todas”.

Rodrigo Prieto

El fotógrafo mexicano está nominado por segunda vez al Oscar, ahora por “Silence”, el último filme de Scorsese.

La favorita

La cinta que apunta para llevarse la mayoría de los premios de La Academia es “La La Land”, la cual obtuvo 14 nominaciones al Oscar, entre ellas las principales categorías: Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor director. Hay que recordar que en los Globos de Oro el filme se alzó con los siete galardones a los que estaba nominado.

Cabe señalar que “La La Land” igualó el récord histórico con el mismo número de candidaturas que obtuvo en su momento “Titanic” y “All About Eve”.

Los marginados

La Academia nunca queda bien ni con Dios ni con el Diablo, y este año no fue la excepción, pues la organización cinematográfica marginó de sus nominaciones a Amy Adams —la nueva Leonardo DiCaprio— , quien a pesar de haber entregado dos excelentes trabajos este 2016: “La Llegada” –que está nominada como mejor película” – y “Animales Nocturnos”, no figura en las nominaciones al igual que el diseñador y ahora cineasta Tom Ford, quien en “Animales Nocturnos”, su segundo largometraje, entregó un filme aclamado por la crítica especializada y el público; la cinta tampoco obtuvo una mención en la categoría de guion adaptado tal y como ocurrió en Los Globos de Oro.

Tom Hanks no alcanzó nominación por “Sully”, basada en hechos reales, y pese al éxito en taquilla, la mercadotecnia y los mejores comentarios, “Deadpool” también quedó fuera.

PRINCIPALES CATEGORÍAS

Mejor película

• “Arrival” (“La Llegada”)

• “Fences”

• “Hacksaw Ridge” (“Hasta el último hombre”)

• “Hell or high water”

• “Hidden Figures” (“Talentos ocultos”)

• “La La Land”

• “Lion” (“Un camino a casa”)

• “Manchester by the sea” (“Manchester frente al mar”)

• “Moonlight” (“Luz de luna”)

Mejor director

• Denis Villeneuve por “Arrival” (“La Llegada”)

• Mel Gibson por “Hacksaw Ridge” (“Hasta el último hombre”)

• Damien Chazelle por “La La Land”

• Kenneth Lonergan por “Manchester by the sea” (“Manchester frente al mar”)

• Barry Jenkins por “Moonlight” (“Luz de luna”)



Mejor actriz

• Isabelle Huppert por “Elle”

• Ruth Negga por “Loving”

• Natalie Portman por “Jackie”

• Emma Stone por “La La Land”

• Meryl Streep por “Florence Foster Jenkins”



Mejor actor

• Casey Affleck por “Manchester by the sea”

• Andrew Garfield por “Hacksaw Ridge”

• Ryan Gosling por “La La Land”

• Viggo Mortensen por “Captain Fantastic”

• Denzel Washington por “Fences”



Mejor actriz de reparto

• Viola Davis por “Fences”

• Naomie Harris por “Moonlight”

• Nicole Kidman por “Lion”

• Octavia Spencer por “Hidden Figures”

• Michelle Williams por “Manchester by the sea”

• Mejor actor de reparto

• Mahershala Alí por “Moonlight”

• Jeff Bridges por “Hell or high water”

• Lucas Hedges por “Manchester by the sea”

• Dev Patel por “Lion”

• Michael Shannon por “Nocturnal Animals”

¿Cuándo se estrenan en México las cintas nominadas?

• “La llegada” (“Arrival”)

Estreno: Fue en noviembre, aún en cartelera; se espera regrese a varias salas tras la nominación.

• “Hasta el último hombre” (“Hacksaw ridge”)

Estreno: 29 de diciembre. Aún en cartelera.

• “La la land. Una historia de amor”

Estreno: Tuvo pre lanzamiento el 20 de enero; estreno formal 3 de febrero.

• “Luz de Luna” (“Moonlight”)

Estreno: 27 de enero.

• “Talentos ocultos” (“Hidden figures”)

Estreno: 3 de febrero.

• “Un camino a casa” (“Lion”)

Estreno: 17 de febrero.

• “Manchester junto al mar”

Estreno: 17 de febrero.

• “Enemigo de todos” (“Hell or high wáter”)

Estreno: 24 de febrero.

• “Fences”

Estreno: Sin fecha.