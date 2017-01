Sleeping with Sirens, sonido evolucionado

La banda de postharcore se presentará el 26 de febrero en el Teatro Estudio Cavaret

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017)- Para disfrutar del vasto mundo de la música, es necesario entender que cada cierto tiempo nace una nueva oleada de bandas que intentan hacer cosas diferentes, incluir nuevas afinaciones, marcar nuevos ritmos en cuerdas y redobles, y al principio del nuevo milenio surgió un movimiento denominado 'Emo', constituido por temáticas más intrapersonales, sonidos introspectivos, combinando lo melódico con estallidos de furia buscando atmósferas oscuras y de caos, heredado del hardcore.

Esa oleada que incluye a bandas como Alesana, Asking Alexandria, A Day to Remember, Bring Me The Horizon, Blessthefall, Alexisonfire, Chiodos, sólo por citar algunas, con el tiempo fueron evolucionando y mutando a un sonido más refinado, más maduro. Muchas de esas bandas entraron a el género postharcore.

Justo aquí es cuando nace Sleeping with Sirens, por allá de 2009, quienes estarán tocando el 26 de febrero en el Teatro Estudio Cavaret.

Se trata de la segunda visita de los originarios de Orlando, Florida, (luego de su visita en agosto del 2015) para demostrar porque es una de las bandas más importantes, junto con Pierce The Veil, del género.

Encabezados por Kellin Quinn en la voz y teclados y complementada por Gabe Barham, Justin Hills, Jack Fowler y Nick Martin en poco tiempo se han ganado un importante número de seguidores alrededor del mundo.

Con cuatro disco de estudio bajo el brazo With Ears to See and Eyes to Hear (2010), Let's Cheers to This (2011),Feel (2013), Madness (2015), y el directo Live and Unplugged (2016) han estado en importantes festivales como el Vans Warped Tour en E.U.A. y el Reading Leeds en Reino Unido.

La visita es parte de su gira por México, ya que el 24 estarán en el Pepsi Center WTC, el 25 en el Festival Unión Indio y cerrán en la Perla Tapatía

Boletos:

Preventa general: $650 (enero).

General: $700 (febrero).

Preferente: $800.

Adquiérrlos a través de sistema Ticketmaster.

http://www.ticketmaster.com.mx/ 38 -18 -38 -00

Venta sin cargo por servicio:

- Taquilla Auditorio Telmex (L-V 10-20hr | S 11-19hr).

- Tianguis Cultural (puesto de Becker).

- Tiendas Soulflower (Calzada e Hidalgo).

- Deadliest Store (Av. Hidalgo 1590).

- Guitar Gear (Av. Guadalupe 5075).

- Antifashion (Centro Sur, Plaza del Sol y Galerías).

- Pop Shop (Av. Hidalgo 844).

