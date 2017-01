Kristal Silva va por la corona

La tamaulipeca se encuentra en Filipinas con la firme intención de traer a nuestro país el título de Miss Universo; sería la tercera corona para México

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- Levantarse temprano todos los días. Someterse a una dieta rigurosa. Ensayar una y otra vez sobre la pasarela hasta que cada paso sea memorizado. Tomar clases de idioma. Aprender sobre culturas ajenas e irse lejos de casa. Es la rutina que hoy por hoy vive Kristal Silva, la chica tamaulipeca que representará a México el próximo 29 de enero en la ceremonia de Miss Universo a celebrarse en Filipinas. ¿Es pesado? Lo es. ¿Vale la pena? Con una sonrisa responde sin dudar. “Sí”.

Del otro lado del teléfono, la voz de Kristal suena animada, como la de una niña que está a punto de emprender la aventura de su vida. Pero a sus 24 años, dice que se siente lista para el reto. “No ha sido fácil, pero hubiera sido más complicado si antes no hubiera estado habituada a esfuerzo y rutinas físicas. Pero se disfruta, cada entrenamiento y clase lo he disfrutado. En ningún momento ha sido un sacrificio”.

El viaje a Filipinas y el convivir con las concursantes de otros países ha sido una travesía reveladora para la tamaulipeca, quien confiesa que ha vivido una montaña rusa de emociones en los últimos meses, luego de coronarse como Nuestra Belleza México. “Tu vida cambia en el momento en que ganas y te pones la corona. Recuerdo que lo primero que me impactó fue el cambio de ciudad, soy de Ciudad Victoria, que es pequeña comparada a la Ciudad de México. Eso creo que fue complicado al principio, el nuevo entorno, pero ahora me siento bien. Estoy disfrutando”.

Sueños intactos

Entre paseos por Manila (capital de Filipinas), el explorar una gastronomía diferente y conocer a nuevas amigas, la joven tamaulipeca asegura que ella sí veía los concursos de belleza. “Siempre me gustaron, no me da pena decirlo”.

“Desde muy chica —recuerda—, me fascinaba ver los concursos por televisión. Puedo decir que desde 2004 no me perdía Nuestra Belleza México, y desde entonces me visualizaba participando, ¡claro, estaba chiquita y lo veía imposible! (risas)”.

Kristal comenzó su camino a la gloria en 2013, cuando tomó parte por primera vez en un concurso estatal de belleza, y si bien no ganó, la “espinita” por triunfar jamás se descolgó de su corazón. “Sabía que el momento vendría, pero dependería de prepararme. Ahora las expectativas están muy altas, y también yo sé lo importante que es”.

Dentro de su preparación de cara a Miss Universo, Silva reconoce que lo más difícil de aprender ha sido la actuación. “La verdad, jamás me he visualizado como actriz. De no haber estado dentro de mi preparación rumbo al concurso, jamás me hubiera animado a subir a una escenario”.

Eso sí, Kristal reconoce que si en un futuro tiene qué elegir, preferiría hacer otras cosas, como “la conducción y el modelaje. Actuar es muy, muy difícil, es desbloquear muchas emociones. Me ha servido para crecer, pero no sé si sea ese camino”.

Lo cierto es que antes de actuar, conducir o modelar, la joven tamaulipeca tiene una cita más alta con el destino: Definir su lugar dentro del certamen de Miss Universo. “Tengo nervios, desde el día que gané el concurso los he sentido, y a menos de una semana, son más fuertes. Me late el corazón, me llevo en la maleta mi guardarropa, el amor de mi familia, mis amigos, de todos los mexicanos que me han apoyado y de los que no también. Llevo sus esperanzas e ilusiones conmigo, porque las voy a necesitar”.

Lo básico sobre ella

• Su nombre completo es Yuselmi Kristal Silva Dávila y nació el 26 de diciembre de 1991.

• Es Licenciada en Administración de Empresas, pero confiesa que ya no se imagina trabajando en una oficina y tampoco viviendo en Ciudad Victoria.

• También participó en Miss Tierra 2013 (celebrado en Filipinas, curiosamente), donde quedó entre las ocho finalistas.