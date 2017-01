El éxito del momento: '40 y 20'

La serie de televisión conquista las plataformas digitales y convencionales con un humor fresco y desenfadado

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- No hay edad para amar, y tampoco para “meter la pata” en una relación. Esta sencilla premisa, aderezada con toneladas de humor negro, ha sido la clave para que la serie “40 y 20” se convierta en una de las favoritas de la plataforma Blim primero, y ahora del canal Estrellas —miércoles y viernes a las 10:30 de la noche—.

Bajo la dirección de Gustavo Loza, la emisión estrenó su segunda temporada el 2 de diciembre, además de tomar un lugar en la barra nocturna de Estrellas. Para Michelle Rodríguez, uno de los talentos frescos que ha impulsado Televisa en años recientes, la clave del éxito está en un elemento: “Todos hemos sabido ser equipo. La serie está hecha con humor e inteligencia, pero también con mucho amor y pasión”.

“Con ‘40 y 20’ se hizo una apuesta al principio en Blim, que es el de hacer las cosas diferentes porque la televisión ha cambiado mucho. Ahora está en señal abierta, y al ser un producto tan bueno, la gente nos está dando el privilegio de vernos”.

Humor fuera de lo común

La serie nos presenta a “Paco” (Jorge “el Burro” Van Rankin), un padre cuarentón que junto con su hijo Frank (Mauricio Garza) de 20 años, quienes pasan fines de semana inolvidables, donde juntos experimentarán las relaciones amorosas con mujeres que no comparten las misma edad (al papá le gustan jóvenes y al hijo maduras). Ante esta extraña situación, “Rocío” (Mónica Huarte —ex pareja y madre de los personajes antes mencionados—, reprueba el estilo de vida de ambos y mete toda la cizaña que puede en las relaciones de ambos.

Esta ensalada de personajes no estaría completa sin “Toña” (Michelle Rodríguez), la empleada doméstica con chispa y que actúa como la dueña de la casa de Paco. “Todos los personajes son maravillosos, porque hubo una gran libertad para crearlos”, explica la actriz en entrevista.

“En pantalla se refleja lo que sucede detrás de cámaras, porque nos llevamos muy bien. Yo desde hace mucho quería trabajar con Mónica Huarte, y con Mauricio hay un cariño enorme desde el día que nos conocimos. ‘El Burro’ es un tipazo y muy tranquilo, que nos dijo que venía a aprender de todos, pues si bien no es actor, tiene mucha vena cómica”.

Con la segunda temporada en marcha, Michelle no le pone límite a ‘40 y 20’. Hay planes en el horizonte para una tercera temporada, pues “todos estamos muy felices, con personajes muy bien hechos y grandes guiones. Queremos que la emisión se quede mucho tiempo en el gusto de la gente”.

Le encanta Toña, pero...

Quien vea en pantalla a Michelle Rodríguez, podría pensar que comparte mucho de su personalidad con “Toña”, pero la actriz aclara que en realidad, meterse en la piel de esta empleada doméstica ha sido un desafío.

“La serie me encanta, pero confieso que yo soy muy diferente a la ‘Toña’, soy cero rollo aventada con los muchachos (risas). Cuando me veo en pantalla me da mucha risa, pero al mismo tiempo me siento muy cómoda con el resultado”.

Rodríguez agrega que el éxito de su papel no se mide necesariamente en los números del rating, sino en “la reacción de la gente. Cuando las personas te piden una foto o repiten los diálogos que dices en televisión es increíble. Allí es donde te das cuenta que todo salió bien”.