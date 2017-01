Mark Hamill se reserva lo que sabe sobre ‘El último Jedi’

El actor asegura que el título del 'Episodio VIII' era conocido hace tiempo

GUADALAJARA, JALISCO (23/ENE/2017).- Millones de fans de Star Wars en el mundo discuten este lunes qué significa el título "The last Jedi", desde que fue anunciado por la mañana como el nombre de la siguiente película de la saga. Pero alguien que prefiere no especular es Mark Hamill, el actor que interpretó en las tres primeras películas al jedi Luke Skywalker.

En una entrevista que Hamill dio a la agencia AP con temas como ése, el actor asegura que el título del "Episodio VIII" era conocido hace tiempo, pues el director y guionista Rian Johnson lo dijo a algunos miembros del equipo de producción.

"Le dije: '¡No me cuentes esas cosas! ¡Yo hablo en sueños!'. Nos tenían muy preocupados con la paranoia sobre filtraciones", cuenta el actor, quien también bromea con que, con la primera serie de cintas en los años setenta y ochenta, "a nadie le importaban estas cosas".

Hamill apenas da detalles que revelen más sobre la película a estrenarse el 15 de diciembre próximo, y en la cual reaparecerá su icónico personaje, quien es reconocido como el jedi más poderoso en la historia sobre la rebelión contra el imperio que tiranizó a una galaxia.

"The last Jedi" (que podría traducirse igualmente como "El último Jedi" o "Los últimos Jedi", y eso inquieta a los fans) será la secuela a "El despertar de la Fuerza", que en 2015 significó el regreso de la saga a las salas de cine, y la siguiente película de este universo después del spin-off "Rogue One", de 2016.