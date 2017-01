PETA lanza boicot contra la película ‘A dog's purpose’

The least these filmmakers can do is pledge to never force animals to act again. In the meantime, friends to dogs will #BoycottADogsPurpose. — PETA (@peta) 23 de enero de 2017

Doesn’t matter if animals are tired, anxious, or ill–they have no say. No trainer will tolerate an uncooperative prop. #BoycottADogsPurpose — PETA (@peta) 23 de enero de 2017