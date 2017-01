Emma Stone y Ryan Gosling reprueban examen de musicales

El test rápido de musicales en el cine le fue aplicado a los dos actores por Magic Radio

GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2017).- Los fans de los musicales recordarán por muchos años a "La La Land", el estreno de 2017 que amenaza con barrer en la ceremonia de los premios Oscar de este año, pero quizá no le perdonen a los carismáticos protagonistas, Emma Stone y Ryan Gosling, el modo en que reprueban un examen sobre este género.

El test rápido de musicales en el cine le fue aplicado a los dos actores por Magic Radio durante sendas entrevistas. Emma Stone salva la honra con rápidas respuestas sobre películas más bien recientes, como "The Rocky Horror Picture Show" o "Moulin Rouge!", pero pierde el piso cuando la consultan sobre algunos clásicos como "Oklahoma!" (1955) o "High Society" (1956). En algún momento tiene que confesar que, en todo caso, es fan de los musicales en el teatro y menos en las películas, pero de todas maneras falla varios tiros.

Pero el que de plano no acierta nunca es Ryan Gosling, quien incluso se equivoca cuando le hablan de "West Side Story" (1961), que no es sólo uno de los clásicos del género, sino además la cuarta película con más premios Oscar en la historia (10 estatuillas): él no la ha visto.

Incluso es incapaz de reconocer la letra de "Good morning", uno de los éxitos de la reina de los musicales en el cine, "Singing in the rain" (1952), interpretado por la recién fallecida Dorothy Parker. Lo que dice que sí conoce son los musicales de Disney.

Gosling y Stone protagonizan la cinta de Damien Chazelle y las quinielas rumbo a los premios de la Academia de Hollywood, con sus papeles en una cinta que recupera muchos de los rasgos habituales de los musicales.