John Mayer reaperece con cuatro temas inéditos

CIUDAD DE MÉXICO (21/ENE/2017).- El músico y cantante estadunidense John Mayer, ganador de un Grammy, ofreció un adelanto de lo que será su nueva producción discográfica "The search for everything".

El compositor presentó un EP con cuatro temas: "Love on the weekend", "Moving on and getting over", "Changing" y "You're gonna live forever in me", los cuales ya están disponibles en formato digital.

Dicho material, supone solamente un adelanto de "The search for everything" ya que, de acuerdo con un comunicado, Mayer liberará nuevas canciones en los siguientes meses hasta concluir con el lanzamiento en físico del disco (en la primavera).

Debieron pasar cuatro años para que John ofreciera música nueva a sus fans, puesto que su último trabajo, "Paradise Valley", fue editado en 2013.