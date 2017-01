¿Qué hacer del 21 al 27 de enero?

Agenda del ocio y entretenimiento en la Zona Metropolitana

• Un tranvía llamado deseo es el estreno de la versión operística de A streetcar named desire basada en la obra de teatro de Tenesse Williams, a cargo de Escenia Ensamble con la música de la Orquesta Filarmónica de Jalisco • Roméo et Juliette es la trágica historia de amor que se lleva a la ópera por el compositor francés Charles Gounod y se proyectará desde el MET de Nueva York • Abstracción continental, América Latina: Entre lo racional y lo sensible es una exposición colectiva de pintura, escultura, instalación y fotografía que se expone en el MUSA • En el marco de las exposiciones Viaje alrededor del mundo, La gravedad de los asuntos y The manna machine en el Museo de Arte de Zapopan se proyectará el filme Solaris