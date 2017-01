¡Cántalas! Cinco temas contra Trump

No sólo la sociedad civil se mostró escéptica, la música fue más combativa y lanzó sencillos para mostrar su repudio contra el hoy presidente

ESTADOS UNIDOS (21/ENE/2017).- El día de ayer, a las 10:00 horas, Donald Trump dejó de ser un empresario inmobiliario reconocido para convertirse en el presidente número 45 de Estados Unidos de América. El controvertido personaje ha unido a diversos sectores en su contra, desde el ala progresista de Washington hasta músicos reconocidos que no sólo desairaron la invitación para tocar el día de su investidura, sino que compusieron canciones en su contra.

La más reciente es “Hallelujah Money”, de la banda virtual Gorillaz. La canción es de tono introspectivo y bordea temas como el poder de Trump en su relación con el dinero, la islamofobia y la idealización de una sociedad en decadencia.

Otra de las bandas que decidieron lanzar un nuevo sencillo previo a la toma de protesta del empresario fue Arcade Fire, titulado “I give you power”. A los canadienses no les bastó el gesto sino que además, según su disquera, todos los beneficios de “I give you power”, que ya está disponible para su descarga y escucha en las principales plataformas digitales, irán destinados a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Previo a su nominación, y durante la intensa campaña electoral contra Hillary Clinton, la banda Death Cab For Cutie, lanzó la canción es “Million Dollar Loan”. La agrupación declaró que “Donald Trump ha demostrado repetidamente que no se merece tener el honor y la responsabilidad de ser Presidente de los Estados Unidos de América, y de ninguna forma constituye lo que este país representa”.

También en la campaña, Franz Ferdinand se unió a la campaña anti Trump con el sencillo “Demagogue”. La canción hace referencia a las multicitadas frases del hoy presidente en las que presumió haber violentado a diversas mujeres.

Finalmente, en este recuento, porque no dudamos que los músicos sigan componiendo contra el presidente durante su gestión, es de Aimee Mann, que lanzó la canción “Mental Illnes”, en la que se adentra en la cabeza de Trump y descubre cómo el ex presentador comienza a urdir un plan para ser presidente luego de que el ex presidente Obama lo humillara en una cena.