Carla Morrison prepara un nuevo documental

CIUDAD DE MEXICO (20/ENE/2017).- Carla Morrison prepara un documental sobre su vida como una mujer independiente en la industria de la música.

En la cinta presentará "todo a lo que me enfrento para estar ahí en el escenario 60 minutos", dijo Morrison en una entrevista. "Para mí es como compartir la experiencia como independiente, como una mujer que está tratando de salir adelante".

La artista puede estar segura de que su lucha ha rendido frutos. Tras conseguir en noviembre el Latin Grammy por su canción alternativa "Vez primera", se prepara para asistir en febrero a la ceremonia de los Grammy, donde compite por el premio al mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa por "Amor supremo".

Para la cantautora, la imagen de los artistas en redes sociales como Instagram o Twitter es parcial.

"Creo que la gente a veces olvida la parte que uno tiene que hacer, desde sacrificios, hasta gastos, hasta todo. Quiero compartir esa parte con la gente y con mis colegas", expresó.

El documental, aún sin título, se encuentra en proceso de edición y se estrenaría este año. Es el segundo documental sobre Morrison tras "Dolores a colores" de 2011, sobre la presentación de su disco "Mientras tú dormías" en su natal Tecate, Baja California, el cual puede ser visto en su canal de YouTube.

"Me nació la idea porque siento que vivimos en un mundo con muchas complicaciones en cuanto a la industria y creo que mucha gente no es muy consciente de ese lado y creo que sería muy bueno compartir la experiencia con los demás", apuntó sobre el nuevo documental.

Morrison, quien ya había sido nominada al Grammy por "Déjenme Llorar" de 2012, compite en esta ocasión con iLe, por "iLevitable"; Illya Kuryaki & The Valderamas por "L.H.O.N.", La Santa Cecilia por "Buenaventura" y Los Rakas por su álbum homónimo.

"Si pudiera compartirlo no tendría problemas, si hubiera una especie de empate o algo así no tendría problema. Al final del día es un premio y todos trabajamos bien duro para nuestros premios y para nuestros proyectos", dijo la intérprete de "Déjame llorar" y "Hasta la piel". "Todos son muy chidos (buenos), la verdad es que con quien sea me quedo".

Morrison planea ir con su hermana mayor a la ceremonia de los Grammy.

Estar nominada es "súper chingón", dijo, usando una expresión mexicana de júbilo y admiración. "La verdad lo que más me emociona de todo esto es el mensaje que envía, ahorita en tiempos de Trump, creo que estar nominada a un Grammy anglo el mensaje es como poderoso".

Morrison se ha tomado muy en serio la elección de su vestido, siguiendo consejos de profesionales.

"Estoy tratando de escoger un color que vaya con mi piel porque hace poco me hicieron un estudio de colorimetría, de los colores que me favorecen más, entonces ahorita estoy en los colores pastel", señaló. "Yo feliz con ir, ponerme guapetona, tomarme unas cheves (cervezas) y estar ahí a gusto", agregó sobre la ceremonia, que se celebrará el 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.

También está nominada al Premio lo Nuestro, que se entregará el 23 de febrero en Miami, en la terna de álbum del año. "También vamos para allá", señaló.

De vuelta en México se presentará en el capitalino Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" el 24 y 25 de febrero, y este año también tiene previstos conciertos en otras partes del país, y prevé visitar Suramérica, Estados Unidos y España.

Otro de sus proyectos es el lanzamiento de "Tú atacas", el último sencillo de "Amor supremo", que a poco más de un año desde su debut le ha dado tantas satisfacciones.

"Fue un disco con mucho trabajo y muy arriesgado. Me encantó cómo la gente lo aceptó y lo apoyó. Estoy feliz", dijo Morrison.