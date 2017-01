¿Bailamos, Emma?

La guapa pelirroja y Ryan Gosling protagonizan 'La La Land', el musical favorito de la crítica que nos enseña cómo es el arte de soñar

GUADALAJARA, JALISCO (20/ENE/2017).- Una nueva época comienza para los musicales en el cine, con el estreno de “La La Land”, protagonizada por Emma Stone en el papel de “Mia”, una aspirante a actriz; y Ryan Gosling como “Sebastián”, un pianista de jazz. Todos, bajo la dirección del director sensación de Hollywood, Damien Chazelle.

Una historia arrebatadora, el elenco perfecto y un realizador que no tiene miedo de probar fórmulas nuevas han sido los elementos a partir de los cuales se construyó una de las películas “sorpresas” del año, y de paso, favorita para la próxima entrega de los premios Oscar. Para Emma, todo lo anterior se resume en una idea: “La película nos recuerda que jamás debemos dejar de sorprendernos con la vida”, señala en entrevista.

“Llegué a Hollywood a los 15 años (ella nació en Arizona) e hice mi primer película a los 18. A esa edad tenía los ojos abiertos a todo, llena de esperanzas y de emociones. No sé si hoy me sentiría igual, pero aquel momento en la vida me sirvió para inspirarme para este papel en ‘La La Land’”.

Es cierto que en la película no todo es color de rosa, pero es la capacidad de sus protagonistas para sobreponerse a los sinsabores de la vida lo que la convierte en un canto de esperanza, no nada más a Hollywood, sino al mundo en general. “Yo sé lo que se siente ir a una audición y ser rechazada —explica Stone— y al igual que Mia soy una cinéfila. Actúo porque me gusta crear cosas y contar historias como ella, y en ese sentido es un personaje muy creíble, lo que lo vuelve además entrañable”.

El poder de los sueños

Dueña de una mirada felina y de sonrisa siempre a flor, Emma explica las razones que la llevaron a aceptar entrar en este proyecto: “La primera fue Damien Chazelle. Nos sentamos a hablar de la película cinco meses antes de comenzar el rodaje. Entonces comencé a leer el guion y él caminaba alrededor describiendo cada escena. Él tenía la película en su mente. Su visión era tan poderosa e irresistible”.

El otro elemento que convenció a la actriz fue trabajar al lado de Ryan Gosling, con quien ya había colaborado en tres películas previas. “Y esta fue graciosa. Hemos sido amigos por mucho tiempo, y siempre es agradable coincidir para hacer algo tan ambicioso. Emprender una cinta así con alguien que es tu amigo hace que todo sea más fácil”. Sobre los rumores de la química que destilan frente a la cámara, Stone lo resume en confianza: “No creo que sea magia, sino que somos amigos y hemos sabido sacar el máximo de nuestras capacidades cuando nos toca coincidir”.

En una época donde las películas parecen haber apostado más por los efectos y la estridencia visual, “La La Land” pareciera una cinta hecha en otra época. Pero para Emma, el secreto de la película no está necesariamente en la música o las canciones, sino la capacidad de conectar con el público. “Es por eso que hacemos cine. Puede que la sinopsis no suene como algo novedoso, una actriz y un músico que tratan de llegar a la cima, pero es la forma en que lo cuentas y el corazón que pones lo que la hace distinguirse”.

“’La La Land’ —remata Stone— es también una historia de qué hacer con tu vida cuando el sueño que tienes no se hace realidad. Lo que tienes que dar a cambio si quieres ser un artista. Y también es una historia de amor, ¿qué pasa cuando la persona que te ayuda a alcanzar una meta no es necesariamente con quien vas a quedarte para siempre? Une todo eso y entonces sí, tendrás magia”.

A LA PANTALLA

¿Ya la quieres ver?

“La La Land” se estrena hoy, pero solamente en las salas de arte de la cadena Cinépolis. El estreno en las salas comerciales de este largometraje se llevará a cabo el próximo 3 de febrero.

PARA FANS

Y ella baila... ¡así!

Aunque muchos no conocen esta faceta, Emma Stone tiene un largo camino en los musicales. En Broadway hizo “Cabaret” (2014), mientras que en cine ya había cantado, en la cinta “Easy A” (2010). Siendo actriz juvenil hizo “La Cenicienta” (como hermanastra), “El musical Titanic” y “Un cuento de Navidad con Winnie Pooh”, donde interpretó al burro “Ígor”.

Para “La La Land”, la actriz confiesa que su inspiración estuvo en películas como “Singin’ in the Rain” y otras protagonizadas por Fred Astaire and Ginger Rogers. También recuerda que el primer musical que vio fue “Los Miserables”, “tenía ocho años y quedé completamente enamorada... Me enganché, realmente fue una experiencia super transformadora, que cambió mi vida”.