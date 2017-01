Céline Dion grabará tema inédito para ‘La Bella y la Bestia’

'How does a moment last forever' será una balada para los créditos del final de la cinta

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- John Legend y Ariana Grande se encargarán del tema principal de la nueva versión de "La Bella y la Bestia" de Disney, con actores reales, pero la banda sonora de esa cinta a estrenarse el 17 de marzo tendrá a otro "peso pesado" del pop: Céline Dion, que grabará un tema inédito.

La canción se llamará "How does a moment last forever", escrita por el compositor Alan Menken y el letrista Tim Rice, y será una balada para los créditos del final de la cinta.

La cantante, famosa por el tema de "Titanic" "My heart will go on", de hecho regresará al clásico de Disney, pues en la versión de dibujos animados de 1991 grabó junto a Peabo Byson el tema central de aquella versión, "Beauty and the Beast".

El dueto de 1991 ganó el Óscar a mejor canción y un premio Grammy.