Carlos Vives está 'Al filo de tu amor'

El cantante se alista para presentarse en el Auditorio Telmex; tras el éxito de 'La Bicicleta', da una probadita de su nuevo sencillo

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- Los conciertos en Guadalajara arrancan con la presentación de Carlos Vives. El colombiano regresa a México después de encumbrarse en las listas de popularidad durante 2016 con el tema “La Bicicleta” a dueto con Shakira. La cita con los tapatíos es el próximo 4 de febrero a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex y mientras la fecha llega, en entrevista, el intérprete de “La gota fría” platica de la salida de su nuevo disco y del empuje que tienen los sonidos colombianos actualmente en el mundo.

“Es un privilegio para nosotros siempre. Hay mucho cariño por México y muchas ganas de ir, hemos trabajado mucho para poder ir a cantar, es algo que no ha sido tan fácil para nosotros, pero lo agradecemos y lo disfrutamos como si fuera la última vez, como en cualquiera de las ciudades donde hemos tenido la oportunidad de ir. Así que el éxito de este disco que viene que empezó con el éxito de ‘La Bicicleta’ nos abra las puertas tan temprano es una felicidad de saber que nos vamos a encontrar con un público que siempre ha recibido nuestra música de manera muy especial”.

Carlos comparte que siempre son constantes sus visitas a nuestro país, reconoce la trascendencia de éste como un trampolín y aunque a veces no viene a cantar, sí viaja para hacer promoción, estar en televisión y medios de comunicación para que el vínculo con la audiencia se fortalezca. “Aprovechamos todas las oportunidades que nos da México para trabajar”.

El espectáculo que trae a Guadalajara ha estado en rotación desde hace un año donde se sumó el éxito de “La Bicicleta”, que es la carta de presentación de la nueva placa que prepara y que actualmente se encuentra en proceso de masterización.

“Tenemos un show bastante sólido, un equipo que se va reforzando año tras año, es un espectáculo fuerte de sonido y de luces. Musicalmente el arma más poderosa es nuestra banda, es una banda completamente en vivo, cero computadoras, cero pregrabados, y eso es lo que consolida nuestro espectáculo”.

Narrador de los sonidos caribeños

Colombia ha marcado el acento en los sonidos globales que se escuchan en Latinoamérica y el mundo. Carlos fue precursor de esto desde décadas atrás con los acordes del vallenato. Y son las nuevas generaciones como Maluma o J Balvin los que ahora marcan con su propuesta los estilos que se colocan en el gusto del público.

“Desde que me llevaron por primera vez a México —que han pasado uno cuantos años— digamos que siempre me recordarán muchos amigos periodistas que además de hablar de mi trabajo musical y el origen de la música de dónde yo vengo y de la que hago, yo siempre les contaba lo que estaba pasando musicalmente en Colombia y en sus diferentes regiones, lo que pasaba en Antioquia con Juanes, lo que pasaba en el Atlántico con Shakira o al interior con muchos de los grupos como Aterciopelados, el país se comenzó a despertar en la música desde diferentes regiones desde hace muchos años y hoy lo vemos cada vez más sólido”.

Alista nuevo sencillo

El próximo 23 de enero, Carlos hará el estreno mundial de su nuevo sencillo “Al filo de tu amor”, cuyo video rodó en Nueva York y donde la protagonista es la ex reina de belleza Ariadna Gutiérrez. Carlos adelanta que no hay más duetos en este nuevo disco salvo el que hizo con Shakira para “La Bicicleta” y es precisamente este tema el que ha retrasado la salida del álbum porque el éxito en las radios y plataformas digitales sigue muy fuerte.

Asegura que la frase “pasar hambre”, ellos en Colombia la dicen como “pasar frío” por eso es que “Al filo de tu amor” es una canción que habla de una necesidad de recibir amor. En el video Carlos se caracteriza de vagabundo por las calles de la Gran Manzana.

“Este disco tiene muchos de estos sonidos (nuevos) sin perder esa esencia (del vallenato y la cumbia). ‘La Bicicleta’ es una canción que puedo cantar clásica con una caja vallenata o con un acordeón y la voz, o la podemos vestir con el dance hall, ese sonido jamaiquino que tiene el reggaetón. Yo trabajo la esencia nuestra y a veces se puede tocar en la esencia urbana, a veces la dejo más raizal, pero es algo que nos caracteriza y que tiene que ver con nuestro sonido”.

Deuda pendiente con Maná

Aunque Shakira colaboró con Carlos para “La Bicicleta”, él no ha recibido invitación para grabar con ella en su disco o colaborar con otro amigo artista, de lo que sí está cierto es que tiene muchos años de amistad con Fher de Maná y siempre se han planteado grabar juntos, pero por distintas circunstancias no lo han realizado, sin embargo, es una tarea pendiente.

“No he sido de esos artistas muy invitados a colaborar con otros. Wisin y Daddy son amigos puertorriqueños que siempre me tienen muy en cuenta, quieren que hagamos cosas, me mandan ideas para unirme a ellos, pero con Fher de Maná, a él le encanta desde que salimos con ‘La Gota Fría’, quisimos hacer algo hace unos meses, pero fue cuando yo estaba en el estudio con Shakira, ellos habían venido de grabar con ella. Maná es de esos artistas que nos encantan y que siempre estamos diciendo que vamos a hacer algo”.