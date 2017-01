Confirman nuevos episodios de 'Will y Grace'

“Desde los derechos de los homosexuales hasta el comentario social y político. Todo disfrazado como un tren de alta velocidad de la cultura pop ingeniosa. 'Will y Grace' está volviendo a donde pertenece”, señaló Robert Greenblatt, presidente de NBC Entertainment. “Estamos encantados de que una de las comedias más inteligentes, divertidas y definitorias de la historia de NBC vuelva", aseguró.

Así es, durante el tour de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión la cadena NBC confirmó que “ Will y Grace ” tendrá una nueva temporada de tan sólo 10 episodios que serán estrenados a finales de año para abarcar 2017 y 2018.

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2016).- Ya pasaron 11 años pero al parecer ellos no pasan de moda. Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes y Megan Mullallyse se reunirán una vez más para una nueva temporada que se emitirá este mismo año.

THEY’RE BACK! Your favorite foursome is returning to NBC! #WillAndGrace pic.twitter.com/Xoz4lSHSgM