Adéntrate al mundo del 'Lobo de Wall Street'

Jordan R. Belfort impartirá una conferencia en el Auditorio Telmex donde el término 'Straight Line' es la clave

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- Su nombre se hizo célebre por haber sido acusado y declarado culpable por diversos delitos relacionados con las altas finanzas. De hecho, en el 2013, su vida fue un éxito de taquilla cuando Leonardo DiCaprio lo personificó en la cinta “The Wolf of Wall Street”.

Hoy en día, con 55 años, Jordan R. Belfort dejó atrás el pasado y ahora es un exitoso conferencista y autor de dos bestseller autobiográficos: “The Wolf of Wall Street” y “Catching the Wolf of Wall Street”, traducidos a 18 idiomas y publicados en más de 40 países.

Con una vida renovada y el éxito a sus espaldas, Belfort llegará a la ciudad el 27 de enero para presentarse en el Auditorio Telmex en punto de las 20:00 horas donde impartirá una conferencia en la que los asistentes aprenderán los elementos internos que no pueden faltar en un negocio exitoso, además de estrategias y técnicas específicas necesarias para construir, manejar, promover y crecer su organización al nivel más alto.

En entrevista, Belfort nos adentra al fascinante mundo del llamado “Lobo de Wall Street”.

—¿Crees que Hollywood se tomó muchas libertades para hacer la película basada en tu vida?

—Esa es una pregunta interesante. Una vez que vendí los derechos del libro en el que está basada la cinta, ya no tuve control en el guion y me hubiese encantado que fueran más precisos sobre cómo ocurrieron los acontecimientos de mi vida personal, pues yo era un marido fiel que quería mucho a mi primera esposa. La película me ubica como visitantes de bares de striptease, como fumador de crack y otras drogas de forma casi instantánea y las cosas simplemente no sucedieron así. Al igual que con todas las crisis, pasaron lentamente y de manera progresiva. Creo que se perdió mucho al no mostrar mi humanidad; mis luchas morales y éticas internas, junto con los deseos de tener éxito. Dicho lo anterior, pienso que es una película increíble y muy fue muy divertido verla.

—¿Existen métodos sin riesgos para tener éxito real en los negocios?

—No. Permíteme especificar lo que quieres decir con “éxito real”. Si tú consideras éxito como trabajar duro, y hacer el suficiente dinero para poner comida sobre la mesa y estar orgulloso de tu trabajo, sí es posible; pero si tú quieres tener un gran negocio, expandirlo y ser el dueño de tu propia empresa y tener muchos empleados, ahí es donde aparece el elemento de riesgo. Lo primero y más importante es averiguar la relación costo / riesgo, así que lo importante es desarrollar tu propio sistema de valores, aprovechar al máximo las oportunidades; y lo anterior, la mayoría de la gente no lo hace, porque tienen miedo al fracaso y por ello no toman riesgos.

—¿La persuasión es suficiente para las ventas?

—Es uno de los aspectos de las ventas y en ocasiones se usa indistintamente con la palabra venta. La verdad es que para persuadir efectivamente es necesario tener una gran cantidad de diferentes cosas que suceden a la vez. Esto es lo que enseño en mi técnica de ventas “Straight Line”. ¿Decir si esto es suficiente? Creo que es una sobre-simplificación de lo que es la persuasión y las ventas, por lo que voy a decir que no, y cuando me vayan a ver en mi conferencia, entenderán que estoy intentando decir cuando declaro lo anterior.

—¿Se puede enseñar la táctica de persuasión para todo el mundo? ¿Cualquier persona puede tener éxito con ella?

—Absolutamente. Esta es una de las grandes cosas que he encontrado con mi sistema “Straight Line”. Éste puede ser enseñado a cualquiera con grandes resultados. Yo he conocido personas de todo el mundo que me escriben y me dicen lo mucho que han mejorado sus vidas después de implementar este sistema en su día a día y en sus jornadas de trabajo.

—¿Qué es lo más importante que has aprendido como un “Lobo de Wall Street”?

—Aprendí mucho sobre un periodo de mi vida. Honestamente, la creación del sistema “Straight Line” es lo mejor que me ocurrió, no estoy muy seguro de que sin él hubiese llegado a ser un “Lobo de Wall Street”. Me permitió ser exitoso tan rápido que no tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba ocurriendo y manejarlo de la mejor manera. Así que supongo que podría decir que no importa cuán grande sea el éxito si éste no viene acompañado de la integridad.

—¿A quién van dirigidas sus conferencias? Me refiero, ¿tienen una audiencia específica?

—Yo le hablo a todo tipo de personas en mis conferencias. No hay una audiencia en específico; claro obviamente quiero gente que esté ansiosa por aprender y hacer que sus vidas sean mejores. Ha sido muy divertido y he tenido mucha satisfacción de hablar ante el personal de grandes compañías, quienes me han hecho saber lo que aprendieron. También he tenido la oportunidad de hablar con niños de bajos recursos de África. Busco marcar la diferencia y compartir lo que sé para ayudar a los demás.