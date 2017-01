Pascual Orozco, moda sin ataduras

El diseñador michoacano prioriza la libertad, comodidad y extravagancia como esencia de identidad

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/17).- Romper los protocolos de la moda femenina es lo que define a Pascual Orozco, el diseñador michoacano que propone un estilo poco tradicional a las siluetas y prioriza la libertad, comodidad y extravagancia como esencia de identidad.

Por primera vez en Intermoda, Pascual Orozco llega a Guadalajara con la expectativa de dar a conocer su firma y comenzar a definir el modelo de negocio que llevarán sus conceptos modistas a los escaparates comerciales de México, como ya lo ha hecho en prestigiadas plataformas de formación y proyección como Elle México Diseña, Chica E! México y los Premios People’s Choice.

Pascual no solo ha llamado la atención por sus propuestas desenfadadas con toques de alta costura, el diseñador destaca por explorar técnicas textiles que dotan de una estética vanguardista y futurista a sus colecciones, que también se alejan de los estándares tradicionales apostando por siluetas que van desde las cinturas minimalistas y ceñidas estratégicamente en la cintura y amplias caídas y volúmenes en cadera, espalda y escotes.

“Mis piezas tienen una forma de experimentación. Es difícil marcar tu estilo, a veces la gente piensa que haces disfraces, pero no es así, hay una propuesta que en ocasiones no se distingue tan fácil. Mi intención es proponer y llegar a un mercado local”.

Muestra de su versatilidad se apreció en la pasarela de gala del primer día de actividades de la 66 edición de Intermoda, en donde el creativo nacido en Tangancícuaro dejó en claro que la inspiración no solo proviene de la mujer tradicional, pues aspirar a una mujer moderna es lo que lo llevó a estructurar “María”, su primera colección oficial –respaldada por Skyy Vodka- que toma como punto de referencia el colorido el universo y la elegancia de las tonalidades metálicas.

“En la pasarela me gusta proponer textiles, las siluetas puedes ser exageradas pero ya editadas pueden funcionar bien comercialmente. ‘María’ está inspirada en lo espacial, de romper reglas, moldes, de no conformarte con lo que hay. Esta es la primera colección completa que presentó, es una propuesta de editar esos trajes de astronauta y llevarlos a piezas más estructuras como vestidos, chamarras con efectos de azul metálico, texturas terrosas, es como la tripulación que en 2018 se irá a Marte y quiere llevar naturaleza, por eso mis texturas simulan cortezas de árboles”.

Orozco reconoce que su llegada al mundo de la moda no ha sido por coincidencia, pues la inquietud de aventurarse a su propio estilo surgió desde antes de decirse estudiar medicina, carrera que abandonó definitivamente al considerar que el diseño y la confección era su verdadera vocación.

“No sabía a lo qué me enfrentaba, mucha gente piensa que la moda es una fantasía de solamente hacer vestiditos y ya, pero también tienes que pensar de qué vas a comer, cómo puedes hacer de esta pasión un verdadero negocio, a veces es lo que no te preguntas como estudiante. Poco a poco he ido desarrollando mi marca, en México Diseña me di cuenta que la moda sí era lo mío”.

EL INFORMADOR / Norma Gutiérrez