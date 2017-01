El gasolinazo inspira a músicos en YouTube

Los videos parodian y critican el aumento a los precios del combustible en México

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- "Gasolinazo: la gota que derrama el vaso; gasolinazo: por votar por un pelmazo". Esos versos son parte de la letra de "La canción del gasolinazo", publicada por la cuenta de YouTube Lapnayh Pop Music y que se sumó a la lista de temas musicales que, desde internet, parodian y critican el aumento a los precios del combustible en México.

Lapnayh se describe como un dueto de música pop electrónica que produce sus temas con gadgets digitales; su lista de YouTube publica videos con breves tutoriales para aprender a cantar, pero también algunos temas humorísticos.

En el video de "La canción del gasolinazo" presentan una cumbia que repasa las quejas en torno a los nuevos precios de la gasolina, incluido que México sea productor de petróleo pero no pueda tener combustibles a buen precio.

El tema de Lapnayh no es el único "hit" musical inspirado por el gasolinazo de 2017. A principios de año, otro cantante y youtuber mexicano, Salvattore Zamorinni o Salvador Zamora publicó un tema de guitarra y acordeón bautizado "El gasolinazo (Despierta, México)", que con un tono más serio que "La canción del gasolinazo" critica el aumento: "Muchos están hartos de tanta injusticia, pero se siguen aguantando: no hay malicia, no levantan su voz porque hay temor; porque, al quejarnos, muchas veces sale peor".

De allí en adelante, los ejemplos son múltiples.

En "La cumbia del gasolinazo de Mr. Cumbia", este intérprete produce un bailable con el estribillo de "Oye, Peña Nieto, me quedé sin gas", publicado en su propio canal.

El usuario Juan Reynoso publicó el corrido "Ya viene el gasolinazo", en el que "El Zenzontle de Jalisco" toca la guitarra mientras canta versos como "Dicen que es culpa del dólar, dizque anda ya bien arriba; la gente se engaña sola, yo les digo que es mentira: ya va a haber cambio de 'grandes', también quieren su mordida".

El cantante de banda José Guadalupe Ruiz Ruiz publicó por su cuenta "El gasolinazo", pero en su caso es el video oficial difundido por AvPro Records. Sus críticas van más allá del Gobierno mexicano: "El loco, mi vecino", lamenta al aludir a Donald Trump, "la Ford se va a llevar".