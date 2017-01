Emma Watson rechazó papel de 'Cenicienta' por no ser 'el mejor modelo'

Confiesa que se siente más identificada con el personaje de 'Bella'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (17/ENE/2017).- La actriz británica Emma Watson rechazó la propuesta de interpretar a "Cenicienta" porque pensó que no es el mejor modelo a seguir, en cambio aceptó ser "Bella" porque se mantiene "curiosa, compasiva y de mente abierta".

"Cuando rechacé 'Cenicienta' no sabía que harían 'La bella y la bestia'", comentó Watson en una entrevista con la revista Total Film y retomada por el portal E! News; "pero cuando me ofrecieron 'Bella' sentí que me identificaba mucho más con ese personaje", dijo.

En la entrevista Watson expuso que aceptó protagonizar la cinta al estipularse que sería un proceso colaborativo con el director, Bill Condon, durante el cual convirtieron a "Bella" en inventora e imaginaron sus actividades diarias.

La actriz explicó que su personaje tiene condición de forastera y que desafía el lugar en el que vive, mientras mantiene su integridad y su punto de vista independiente.

"Ella se mantiene curiosa, compasiva y de mente abierta. Es el tipo de mujer que me gustaría encarnar como modelo a seguir, dada la elección", continuó la también participante del filme "Ladrones de la fama".

En "La bella y la bestia" actúan también Ian McKellen, Ewan McGregor, Dan Stevens, Emma Thompson, Josh Gad y Stanley Tucci.

Se espera que "La bella y la bestia" llegue a las salas de cine en marzo de 2017.