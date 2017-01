Intermoda presume de un mercado estable

La feria modista inició su 66 edición estable y con un mercado abierto

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/17).- Estable y con mercado abierto es como Intermoda inicia su 66 edición, aseguró Héctor Reyes Camarena, presidente de la feria modista, al destacar que pese a que no más de 10 exportadores chinos y estadounidenses decidieron ausentarse del encuentro tapatío ante los cambios del peso mexicano, las empresas jaliscienses y mexicanas enfocadas a la manufactura de prendas, accesorios y calzado están preparadas para hacer frente a la crisis económica que se avecina ante el panorama político estadounidense y el reciente incremento a la gasolina mexicana.

"Las cancelaciones no llegaron a 10, fue un grupo pequeño de chinos que consideran que el valor de la moneda en relación al peso mexicano les puede obstaculizar un poco su negocio. Yo esperaba realmente un conflicto, que tuviera una consecuencia grave para Intermoda pero no decreció ni en uno por ciento, no dependemos tampoco únicamente de Estados Unidos".

Arturo Vivanco Muñoz, titular de Canaive Jalisco, reveló los planes de crecimiento que la industria del vestido visualiza a corto plazo a través de proyectos como la próxima apertura del Centro de Corte Automatizado, la consolidación de la plataforma de ventas online "Dimoro" que desde hace dos meses alberga a 14 empresas, así como acreditar ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) seis pruebas más del Laboratorio Textil con la Universidad Politécnica de Jalisco y trabajar con las industrias de joyería y calzado para crear materias primas únicas en el Estado, además de crear el Centro de Innovación y Tecnología para Sector Vestido con área de impresión de telas y verificar procesos, y ampliar la llamada "Ruta del vestido" con nuevos centros de diseño en las principales zonas industriales de la Entidad.

