Rebeldía de acero

El diseñador Iván Ávalos explora su nueva propuesta creativa, basada en la filosofía 'ready to wear'

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Ser una promesa del diseño es algo que Iván Ávalos se toma muy en serio. El diseñador originario del Estado de Hidalgo ha sido uno de los descubrimientos más llamativos de la industria de la moda mexicana gracias a la vanguardia de su propuesta que mezcla el glamour femenino en su máximo expresión y la rudeza de sus técnicas en la metalurgia.

Más allá del dramatismo y coloridos contrastes de sus pasarelas, Iván Ávalos se consagra en los escaparates comerciales con una propuesta camaleónica que atiende las necesidades del guardarropa femenino: prendas versátiles capaces de lucirse en eventos de gala hasta siluetas casuales y urbanas.

Han pasado solamente tres años desde que Ávalos debutó oficialmente en la industria y aunque su marca aun define el modelo de negocios que seguirá para acaparar las ventas físicas y los encargos digitales, el diseñador rompe esquemas al distanciarse de la idea de las musas y optar por la comodidad y la funcionalidad de las prendas que siempre tienen una esencia rockera y romántica.

Hacer de las aplicaciones y bordados artesanales sus mejores aliados ha funcionado vinculándolos a su mejor carta de presentación: los metales, ya sea en texturas, color o material, un gusto heredado por su padre, de oficio herrero, y que de la mano de su hermano, José de Jesús Ávalos, ha logrado aterrizar dramática y glamurosamente en cada colección.

“Las prendas Iván Ávalos se distinguen por sus aplicaciones en hierro, empecé con un cinturón metálico, después brincamos a estoperoles, ojillos, siempre tiene que haber algo metálico, mi papá es herrero, es parte de mi historia. La silueta muy ceñida al cuerpo, las chamarras, la falda lápiz y vestidos new-look, siempre están presentes”.

Otra consigna que define el estilo de Ávalos es la mutabilidad de su propuesta entre el lujo y el “ready to wear” con faldas, blusas y chamarras, principalmente, que permiten el acceso a dosis de alta costura y técnicas artesanales ligadas a los bordados e integración de metales.

Iván destaca que pese a no tener la oportunidad de acceder a una formación académica en la moda no ha sido impedimento para abrirse camino en la industria y reforzar su creatividad a través de talleres técnicos de corte y confección que lo han posicionado como un diseñador comprometido con los procesos manuales y la manufactura hecha en casa pero con calidad.

“Nunca pude estudiar moda por cuestiones económicas. Antes era mal visto, se pensaba que no era una carrera seria, que terminaría poniendo cierres y ahora eso es lo que hago pero de una manera diferente. Quise aprender cosas básicas en un centro técnico con talleres, aproveché al máximo lo que me enseñaron. Tenía hambre de coser, cortar, hacer mis diseños”.

Mérito propio

Alejado de un respaldo profesional, Iván Ávalos no dudó en competir entre los grandes y seducir a promotores y plataformas de proyección internacional como “ELLE México Diseña” en 2013, evento en el que logró llegar a la final y demostrar que la alta costura y el “ready to wear” son conceptos capaces de convivir en una sola prenda.

“Tras el concurso sabía que lo que vendría dependía de mí, si seguía en este camino o desaparecía. Me costó trabajo, me enfoqué en encontrar a la gente adecuada en Ciudad de México porque en Hidalgo no había opciones ni plataformas. Contacté a Aldo Rendón y me dio una portada con Paulina Rubio en la revista ‘Quién’, fue la primera en mi carrera y desde entonces comencé a realizar sesiones con ‘Marie Claire’, todo fue creciendo”.

El diseñador hace hincapié en el equilibrio que da a su carrera, pues además de aprovechar la distribución de sus prendas en boutiques independientes, el mundo de la farándula y las alfombras rojas también desempeñan un papel importante en su consagración profesional teniendo el apoyo de íconos fashions como las actrices Claudia Álvarez, Vanessa Claudio, Maite Perroni, Ana de la Reguera y Natasha Dupeyron, la cantante Belinda, Sara Galindo (ex directora editorial ELLE y fundadora de Mexicouture), Johann Mergenthaler, director general de Nook, así como la bloguera Pamela Allier y las súper modelos Coco Rocha y Petra Němcová.

Que el mercado femenino sea uno de los más competitivos en México fue algo que también sedujo a Iván pero bajo la idea de ofrecer un producto de alto impacto con prendas comerciales pero con técnicas propias de la alta costura, pero también brindar precios accesibles y comenzar a explorar la venta “online”.

Lo que viene

En busca de expandir su marca, Iván Ávalos se instala por primera vez en Intermoda, la plataforma tapatía que lo recibe para protagonizar la pasarela de clausura y revelar las tendencias primaverales de 2017 con su colección “Yakuza” y en las que el ADN de su marca estará presente a través de lentejuelas, estoperoles y texturas metalizadas inspiradas en la cultura de Japón, China y Corea con siluetas ceñidas, estampados de peces, abanicos, lirios acuáticos y escarabajos.