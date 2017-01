Reik: renovarse o morir

La agrupación pisará Guadalajara para presentar 'DesAmor'; luego viajará a España para promover su música por primera vez

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Reik, el trío formado por Julio, Jesús y Bibi, es una de las agrupaciones mexicanas con más impacto en la música contemporánea, muestra de ello es su reciente disco “Des/Amor”, que los mantiene en los primeros lugares de las listas de popularidad como Billboard en 2016; además de que han renovado su sonido con estilos más vanguardistas. Por si fuera poco, en marzo próximo estarán viajando a España para promover su música por primera vez, así lo cuenta en entrevista Julio.

Por lo pronto, este próximo 10 de febrero, el trío cantará en el Auditorio Telmex, donde aún no se contempla tener invitados especiales, pero no lo descartan, por lo pronto Julio adelanta que el público tapatío disfrutará de una velada a la que le pondrán todo el corazón.

“Estamos muy contentos, fuimos a las Fiestas de Octubre (el año pasado) pero no habíamos tenido la oportunidad de mostrar lo que ya será la nueva gira. A partir de ahora vamos a presentar los nuevos visuales y todo lo reciente que hemos preparado. Estamos muy contentos, sobre todo porque la última vez nos dejaron con un muy buen sabor de boca; no sabíamos qué esperar, porque si bien recuerdo y como lo dicen todos los artistas, el público de Guadalajara es muy difícil de conquistar, en ocho años de agrupación nunca habíamos tocado en esta ciudad y en el disco de ‘Peligro’ tocamos y nos fue increíble, ahora creemos que nos recibirán igual”.

Reik ofrecerá una pantalla donde estarán presentado visuales múltiples, los cuales fueron grabados por ellos mismos. “Nos encargamos de hacer el contenido de los videos para nosotros mismos, contactar gente que lo hiciera creativamente con cosas que tuvieran que ver con el concepto del disco”. Tendrán ensayos generales para hacer adecuaciones al setlist, pero mucho del trabajo ya está definido, “por ejemplo, nuestro nuevo sencillo ‘Qué gano olvidándote’ que se presta mucho para jugar con la gente… para involucrarlos”.

Todos los éxitos de la banda estarán presentes durante el concierto, y podrían ser parte del show las versiones urbanas que han hecho con intérpretes como Nicky Jam: “Creo que es importante incluirlas, y fuera de ahí no tocaremos nada que no sepan que no es de nosotros. Nos gusta cantar los temas que la gente ya conoce, que son éxitos y que eso hace el concierto más padre”.

Planes para innovar

Reik seguirá explorando en la música, no sólo con el urbano como sucedió en 2016, también con otros géneros, “cuando nosotros empezamos con el primer disco, al menos en Estados Unidos el estilo que llevamos a América Latina estaba muy de moda, ese sonido de la guitarra acústica y la guitarra eléctrica con las voces y las armonías. Nuestra música tiene que ir evolucionando para marcar modas”.

Además de llegar a España, Reik también visitará Ecuador esperando que se concreten fechas también en otros países incluyendo Estados Unidos. “Nunca hemos ido a España como proyecto de promocionar nuestra música, esta será la primera vez, después de 12 años para nosotros se siente como lo máximo, iremos con ‘Des/Amor’, nos cuentan que allá la canción de ‘Ya me enteré’ es doble Platino”. En España estarán ocho días. En lo personal Julio trabaja en proyecto de composición y producción con figuras como Jary y Abraham Mateo.