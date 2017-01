Patricia Ramos, periodismo de interacción

La titular de 'Realidades en contexto' habla de la importancia de la retroalimentación

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Hacer del periodismo una herramienta social más activa es el propósito de Patricia Ramos, que recién nombrada titular del informativo “Realidades en contexto” de la cadena CNN en Español, destaca la importancia de mantener una retroalimentación directa con la audiencia aprovechando la inmediatez de las redes sociales.

La periodista, ganadora en 2014 del Emmy por la producción del noticiero “Panorama Mundial”, puntualiza que a través de programas como “Realidades en contexto” se busca brindar un plus a la información del día mediante el análisis y asesoría de prestigiados expertos que desmenucen y aterricen las inquietudes de la audiencia, algo que desde su experiencia enriquece al periodismo al permitir que el público también se sume a las discusiones mediáticas y de impacto internacional.

“El análisis es lo que nos puede diferenciar de una manera muy puntual. Es raro una persona que no esté informada en el momento gracias a las redes sociales. Más allá de la inmediatez tenemos que saber porqué eso nos afecta, qué significa en el contexto político, económico, la importancia que tiene en la historia, ahí es cuando entramos nosotros, hay que desmenuzar el impacto”.

Ramos señala que si bien ahora todas las personas tienen al instante la información más fresca desde sus teléfonos inteligentes, como periodista es vital ofrecer contenidos jerarquizados, no por la polémica que generan, sino por las consecuencias que pueden desencadenar en los gobiernos, economías, seguridad pública, empleo y relaciones internacionales, por ejemplo.

“El objetivo es hacerle saber al público el porqué esas noticias nos impactan, por qué deben importar, el eco que tiene esa información, poner en contexto, lo qué hay detrás de la noticia. Es un momento en el que hay muchas noticias, ahora más con la próxima posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hay muchas cosas activas en Colombia, en Venezuela, en México, hay que estar siempre en la agenda del día”.

Pero no todo lo informativo debe ser de carácter extremadamente analítico y duro, Patricia Ramos hace hincapié en la necesidad de también sumar otras aristas más relajadas y de interés general como temas de salud, vida animal, las tendencias de las redes sociales y virales.

“Siempre empezamos con lo más importante, con lo básico, desde la política y la economía hasta los videos virales, lo más ligero, que porque no sea tan trascendental no significa que no sea visto, todo puede dejar huella para la historia”.