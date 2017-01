Ser sexy a los 62 años

Margarita Gralia llega mañana a la ciudad con la puesta en escena 'Mujeres de ceniza'

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Luego de atravesar por una racha complicada de salud durante 2015 y retomar su vida personal y profesional en 2016, la actriz Margarita Gralia está de vuelta en los escenarios con la obra de teatro “Mujeres de ceniza”, la cual se presenta mañana en el Teatro Galerías con dos funciones: a las 18:30 y 20:45 horas. En entrevista, comparte que su regreso lo quería hacer con una comedia y fue el proyecto de Rubén Lara el que la motivó a formar parte del elenco que también lo conforman las primeras actrices Jacqueline Andere, Silvia Mariscal y María Sorté.

“Esta obra tiene un elenco de lujo, somos cuatro actrices con trayectorias súper reconocidas y consolidadas, donde la gente no sólo conoce nuestro trabajo, también nuestra vida. Esta obra es una excelente comedia, no es una obra más de mujeres, es una muy buena obra, divertida, asombrosa. Pocas veces se junta un elenco tan importante, que además a todas nosotras nos gustó la obra y la respuesta del público es la confirmación”.

Margarita defiende que el toque de comedia sea de manera natural, “sin golpes bajos y sin payasadas”. Además, toma como contexto que las mujeres de edad madura también hablan de sexo, se divierten, ríen de la vida, no son invisibles como se ha acostumbrado en una América Latina, donde al llegar a una cierta edad, se les critica si se visten de cierta manera o si están en búsqueda del amor. De hecho, la actriz comparte que en parte aceptó participar en este montaje porque su personaje le recuerda al que hizo en “Mirada de mujer” —“Paulina”— una mujer dueña de su libertad.

“Mujeres de ceniza” comienza cuando se cumple un año de la muerte del marido de “Clara” (Andere) y ésta recibe la visita de sus tres mejores amigas, quienes creen que está sumida en una depresión. Pero su estado de ánimo es muy diferente al que Estela (Mariscal), Isabel (Sorté) y Teresa (Gralia) esperaban encontrar, pero ya reunidas todas, deben enfrentarse cara a cara con sus secretos más inconfesables.

“Nosotras ya mujeres maduras todas, hablamos de hombres, de intimidades, haciéndonos bullying, cuatro amigas que se quieren. Mi personaje es la más desenfadada, la más desprejuiciada, sin embargo, con un gran sentido de la amistad, es muy honesta, muy abierta y muy sincera”.

En busca de buenas historias

Margarita no tiene prisa de regresar a la televisión; y más ahora que se puede trabajar con libertad entre una televisora y otra, y que también las plataformas digitales marcan tendencia. Asegura que hasta el momento los proyectos que le han propuesto no han sido los suficientemente atractivos, pues ella lo que busca es el contenido.

“Gracias a Dios estoy con salud, es lo que celebro, doy gracias de estar viva, de estar recuperada, de haber vuelto a la vida, regresar al teatro me tiene muy contenta. Yo ahora puedo estar en cualquier empresa, pero lo importante es que sea un proyecto que valga la pena, además no quiero hacer dos cosas al mismo tiempo, si estoy en teatro no voy aceptar hacer televisión, o es una cosa o es la otra”.

Con la escritura en la mente

Luego de haber publicado el libro “Decide ser feliz” en 2009, Margarita no descarta retomar la escritura, asegura que ahora que ha regresado a trabajar el tema le llama mucho la atención y más después de las experiencias recientes que tuvo con respecto a su salud. En la escritura encontró también otra manera de conectarse con el público.