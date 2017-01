ATL, el príncipe de los ritmos urbanos

El cantautor supera los siete millones de reproducciones en Spotify y se abre camino en nuevos mercados

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Alejarse del pop no es algo que lamente ATL Garza. A menos de un año de estrenar su segundo álbum de estudio “Totalidad”, este joven cantautor de 19 años de edad se corona como el príncipe de los ritmos urbanos en México con un peculiar estilo donde el R&B se ha convertido en su mejor carta de presentación.

Presumiendo su más reciente corte “Todo para mí”, ATL muestra una faceta más madura para explorar el romanticismo y la seducción apoyándose de ritmos populares como el reggaeton, estilo que han dado un vuelco total a su esencia artística y llevarlo a nuevos escenarios internacionales.

Aunque destacar en el género urbano pareciera una locura en México teniendo a grandes exponentes internacionales como Maluma o J. Balvin, ATL se gana terreno posicionándose en el top de popularidad de las frecuencias radiofónicas, redes sociales y plataformas de streaming, superando los siete millones de reproducciones en Spotify, por ejemplo, además de comenzar un nuevo mercado en Estados Unidos y América Latina.

Tras compartir cartelera con el colombiano Maluma y contactarse con los productores Rude Boys y Saga WhiteBlack, productor de Enrique Iglesias y Nikki Jam, ATL Garza estructuró “Totalidad”, un disco 11 temas inéditos que navegan en el mix de sonidos electrónicos y urbanos.

“2016 fue la oportunidad de lanzar un disco que es más sincero en lo que busco, trabajé con géneros diferentes a lo que fue mi primer álbum ‘Inicio’, ahora es algo más fresco. En el pop no me sentía yo al cantar, siempre me ha fascinado la música electrónica y la urbana quería cantar eso, estar más identificado con lo que cantaba, ser más auténtico”.

Pese a no descartar la idea de enfocarse a otros géneros en producciones futuras, ATL Garza enfatiza en la versatilidad que de momento expone con “Totalidad”, específicamente con “Todo para mí”, la canción más urbana que también lo ha catapultado a exhibir otras habilidades como el baile sobre el escenario.

“A mis fans les ha gustado verme en una faceta diferente y eso me encanta, no me arrepiento. Todo para mí es lo más latino, es un mambo electrónico.

Con el tiempo he empezado escuchar de todo, no hay que cerrarse nunca a ningún género, siempre quiero hacer cosas diferentes, innovar”, comenta ATL al revelar que ya se encuentra en planes de lanzar una nueva canción, de la mano de Stefano Vieni, productor de Kalimba.

Sin fronteras

Teniendo a América Latina como la ruta a consagrar en su carrera, ATL Garza destaca su llegada a festivales urbanos de gran prestigio como Calibash de Estados Unidos, ampliando sus presentaciones y promoción en Miami, Las Vegas y Los Ángeles, además de tener en la mira a Puerto Rico, la cuna del reggaetón y formar parte del Festival Oye! en el Auditorio Nacional, todo esto en el primer trimestre de 2017.

“Puerto Rico será mi primera vez, estoy nervioso porque es la cuna del reggaeton. En mi ‘Total Color Tour’ he metido de todo para bailar porque los géneros que tengo son muy variados, hay electrónica, baladas, R&B, urbano, hay muchas etapas musicales con Inicio y Totalidad”.

ATL hace hincapié en que su propuesta de reggaeton se enfoca a una esencia más fresca: “La lírica del reggaeton de antes era un poco más fuerte y creo que eso ya cambió; lo urbano ahora se enfoca más al romanticismo y la picardía, eso no se puede quitar”.