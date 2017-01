Carlos Villagrán no dejará de interpretar a ‘Kiko’

El actor desmiente la noticia de que se retira de los escenarios

CIUDAD DE MÉXICO (16/ENE/2017).- Con una gira de “El Circo de Kiko” en puerta y el estreno de una película en Brasil, Carlos Villagrán desmiente la noticia de que se retira de los escenarios. “Es mentira, no sé quién lo sacó. Saben que hay de todo en las redes sociales, hasta mis hijos me hablaron diciéndome ‘oye papá ni siquiera a nosotros nos avisaste’, pero ni yo lo sabía”.

Quien dio esta nota fue Ángel Villagrán, alguien muy cercano al histrión quien confirmó su parentesco. “Claro que lo conozco, vivió conmigo desde que era niño y prácticamente me llamaba papá, es hijo de mi hermana, y hace mucho tiempo me dijo que si le permitía usar el apellido de Villagrán, le contesté que sí, pero después ví que hacía cosas que no debía y decidí que ya no”.

La agenda de "El Circo de Kiko" sigue estando llena. El actor mencionó que el 20 de enero tiene la primera fecha del año en Indio, California, de ahí irá a las ciudades de Anaheim, Ontario y Santa María, en el mismo Estado, luego a Sao Paulo, regresará a Estados Unidos a seguir su gira hasta finales de julio, para arribar en agosto a Perú para las fiestas patrias de aquel país y después concluirá 2017 en la Unión Americana.

Entre tanto ir y venir Carlos Villagrán se dará un tiempo para el estreno de la película “Como se tornar o pior aluno da escola” (Cómo se convierte en el peor alumno de la escuela), que rodó en Brasil bajo la dirección de Fabrício Bittar y que tendrá su estreno en mayo.

Aquí el actor hace a un lado a Kiko para dar vida a Ademar, el tirano director de una escuela, donde un par de alumnos encuentran un diario que les enseña a llevar el caos al colegio sin ser culpados por ello.

“Fue muy divertido y me encuentro muy agraciado, como un consentido del Señor de que me llamen para hacer otra cosa y cumplir con ella. Quedaron muy conformes conmigo, quieren hacer una segunda película. Es una comedia muy fina, para mayores de 18 años, pero está muy buena”.