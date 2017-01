Tom Hardy, otro candidato para ser el nuevo James Bond

El actor confirmó su interés por sustituir a su compatriota Daniel Craig

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- El actor inglés Tom Hardy, famoso por su papel de Bane en "El Caballero Oscuro asciende", confirmó su interés por sustituir a su compatriota Daniel Craig como el siguiente intérprete del espía James Bond en la popular saga de películas del agente 007.

Nominado al Óscar por su papel como rival de Leonardo DiCaprio en "El renacido" y protagonista de "Mad Max: Furia en el camino", Hardy se encarga de la promoción del estreno de "Taboo", una serie de televisión para HBO ambientada en el Londres del siglo XIX que él protagoniza.

Pero en una reciente entrevista sobre el tema con el Daily Beast, Hardy se negó a comentar la posibilidad de que lo inviten a interpretar a Bond, aunque luego hizo varias opiniones sobre el futuro de la saga; entre ellas, que le gustaría que el director de las películas de Batman, Christopher Nolan, se encargara de una nueva entrega.

"Hay un dicho entre nosotros, en la hermandad de actores, acerca de que, si hablas de algo, automáticamente se esfuma, así que no puedo decir nada de eso", fue el comentario del actor.

Hardy se suma así a una larga lista de posibles candidatos a reemplazar a Daniel Craig, que ha dado vida a Bond durante cuatro películas y ha dicho que no le interesa continuar con el papel, aunque su salida no es aún oficial.

Además de Tom Hardy, suenan como candidatos Tom Hiddleston (Loki en Los Vengadores) e Idris Elba ("The Wire" y "Beasts of no nation").