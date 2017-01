Sting regresa a Guadalajara

Será el 21 de mayo cuando el artista pise el escenario del Auditorio Telmex

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2016).- El legendario Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, regresa a suelo tapatío el próximo 21 de mayo en el Auditorio Telmex.

Su visita se da tras el lanzamiento de su doceavo álbum en solitario '57th & 9th', con el cual también se presentará Ciudad de México el 17 de mayo para tocar en el Auditorio Nacional; después en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 20 de mayo, y finalmente en Guadalajara.

El doceavo álbum en solitario de Sting 57th & 9th, es su primer proyecto rock/pop en más de una década. Fue lanzado el 11 de noviembre de 2016 a través de A&M/Interscope Records.

Esta colección de 10 temas muestra el amplio rango en el estilo musical y de composición de Sting, va desde las guitarras rasposas del primer sencillo “I Can’t Stop Thinking About You” a la feroz “Petrol Head” y al himno “50,000.”

El álbum producido por Martin Kierszenbaum, se grabó en solo unas semanas con la ayuda de sus colaboradores de siempre: Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería), así como el baterista Freese (Nine Inch Nails y Guns n’ Roses), el guitarrista Lyle Workman y los coros de la banda de Tex-Mex de San Antonio The Last Bandoleros.

La venta de boletos estará disponible de la siguinte manera a través de Ticketmaster.

Fan Club 17 y 18 de enero

Preventa Elite 20 de enero

Preventa CitiBanamex 23 y 24 de enero

Venta al público en general 25 de enero

Localidades

Platea de Pie $2,500

Zona Roja $3,200

Zona Azul $2,500

Zona Verde $1,800

Zona Blanca $1,300

Zona Lila $950

Zona Naranja $650

Zona Amarilla $480

El INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO