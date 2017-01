Hijos de Juan Gabriel, juntos por el homenaje a su padre

La familia Aguilera está a cargo de la organización del concierto

CIUDAD DE MÉXICO (15/ENE/2017).- Los hijos de Juan Gabriel, Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, se encuentran emocionados y más unidos que nunca, metidos de lleno en la organización del concierto en homenaje a su padre "Eternamente Juan Gabriel", a realizarse el próximo 18 de febrero en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México.



Los jóvenes han viajado constantemente a la Ciudad de México y a Toluca, para sostener varias juntas con los organizadores del espectáculo, al que se espera la llegada de más de 70 mil personas.



"La familia Aguilera ha estado viajando desde Miami para sostener varias reuniones con el staff y el equipo de Foro Pegaso y lo que hemos visto es que todos están muy emocionados de participar en esto", comentó a Notimex Miguel Verduzco, portavoz de la familia Aguilera.



A las reuniones han acudido Jean, junto con su novia Jolie; Iván, con su esposa Simona y Hans Gabriel Aguilera.



"Ellos han sostenido varias juntas, vienen y van de Estados Unidos al Foro Pegaso y recientemente se llevó a cabo una de las primeras juntas generales, junto con la gente de Ocesa, Ticketmaster, Televisa, el equipo de Pegaso, Gustavo Farías y el equipo de Iván, para afinar detalles del concierto".



Respecto a las funciones que los hermanos Aguilera tienen dentro de la organización del "Eternamente Juan Gabriel", el publirrelacionista compartió que:



"Jean y Jolie están encargados de los diseños de las playeras, tazas y pósters, entre otros artículos. Iván y Simona están en toda la organización y la administración en general, así como en la producción musical, cuyo encargado es el maestro Gustavo Farías.



"Hans está a cargo de toda la producción del 'back stage', del homenaje y de todo lo que va a pasar en la producción del DVD que se va a grabar antes y ese día del concierto y luego se va a distribuir", explicó.



Verduzco agregó que en algunas reuniones también ha estado Joan Gabriel, otro de los hermanos, pero él no pudo estar en la junta general por motivos personales.



"Son cuatro hermanos los que están subidos en este barco, Joan no pudo estar en la junta general, pero al igual que sus hermanos está motivado y entusiasmado con esto".



Agregó que lo que ha visto es que la familia está muy unida y cada uno está tomando este asunto con mucha seriedad y responsabilidad. "Se ven muy unidos y metidísimos en sus funciones".



Sobre los otros hijos del ídolo de Ciudad Juárez, comentó: "Independientemente de la demanda que interpuso Joao Gabriel, está invitado al homenaje por Iván, él sabrá si acepta o no, pero la familia, los hermanos lo han invitado, lo mismo con Luis Alberto Aguilera también ya se le invitó".



De este último, compartió que ha tenido comunicación con Iván y si su agenda lo permite, estará el 18 de febrero en el homenaje".



Finalmente, Miguel Verduzco, pidió que a través de Notimex se informe que entre los hermanos Aguilera no hay división y que Iván ha hecho todo lo posible para que sus hermanos estén juntos en el homenaje a su padre.