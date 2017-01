Nominan a David Bowie y Leonard Cohen a los Brit

El álbum 'Blackstar' optará a dos galardones; Cohen podría ser nombrado mejor artista masculino internacional

LONDRES INGLATERRA (15/ENE/2017).- Los icónicos artistas David Bowie y Leonard Cohen, ambos fallecidos en 2016, han sido incluidos este año en las nominaciones, a título póstumo, a los premios Brit de la música británica, que se fallarán el próximo mes.

Los ganadores de todas las categorías de los prestigiosos Brit se anunciarán el 22 de febrero en una gala que se celebrará en el macroestadio O2 Arena de Londres.

La organización divulgó anoche en una ceremonia retransmitida en directo por el canal británico ITV la lista de todos los nominados a los galardones de esta edición, que recogen hoy los medios locales.

En el caso de Bowie, que murió en Nueva York, donde residía, el 10 de enero de 2016, a los 69 años y a causa de un cáncer, optará a dos galardones, en las categorías de mejor artista masculino y mejor álbum por su último trabajo "Blackstar".

Otros que aspiran a llevarse el Brit a mejor artista en la categoría masculina con Craig David -que reaparece en esa categoría 16 años después de su primera nominación para los Brit-, Michael Kiwanuka y Skepta.

David ya optó en la edición de 2001 a un total de seis premios Brit, si bien en esa ocasión no obtuvo ninguno de los reconocimientos a los que optaba.

En cuanto al premio a mejor álbum, el último proyecto de Bowie, "Blackstar", que salió al mercado tan solo dos días antes de la sorprendente muerte del cantante, también figura como uno de los aspirantes.

Ese proyecto, plagado de referencias simbólicas a la muerte y que se ha considerado, en retrospectiva, como un "regalo de despedida" del innovador músico, competirá con el ganador de un premio Mercury "Konnichiwa", de Skepta, con el álbum "Made In the Manor", de Kano, el "Love & Hate, de Michael Kiwanuka y "I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It", de la formación The 1975.

Bowie, considerado un maestro de la reinvención, un experto en la puesta en escena e indudable referente del glam-rock, supo que su cáncer era terminal tres meses antes de morir, mientras grababa un videoclip para el tema "Lazarus", incluido en su último trabajo, según divulgó recientemente un documental emitido por la BBC sobre los últimos cinco años de la vida del cantante.

El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen, que también falleció en 2016, optará en esta edición a otro premio póstumo, en la categoría de mejor artista masculino internacional.

Cohen, que murió a los 82 años mientras dormía tras haber sufrido una caída nocturna en su residencia de Los Ángeles, aspira a ese galardón junto con Bon Iver, Bruno Mars, Drake y The Weeknd.

Otra de las categorías más relevantes, la de mejor artista femenina, se decidirá entre las nominadas Anohni, Ellie Goulding, Emeli Sande, Lianne La Havas y Nao.

Según la organización, los candidatos a mejor artista revelación son este año Anne-Marie, Blossoms, Rag'n'Bone Man, Skepta y Stormzy; y a mejor grupo británico optan The 1975, Bastille, Biffy Clyro, Little Mix y los veteranos Radiohead.

En la categoría femenina del ámbito internacional han sido incluidas Beyonce, Christine and the Queens, Rihanna, Sia y Solange; y optarán a mejor grupo internacional A Tribe Called Quest, Drake & Future, Kings Of Leon, Nick Cave And The Bad Seeds y Twenty One Pilots.