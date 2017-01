Sia lanza lyric video de 'Move your body (single mix)'

En este clip, además de presentar la letra, las imágenes son retro, posee una historia ubicada en 1987 y destaca el baile y coloridos vestuarios

CIUDAD DE MÉXICO (14/ENE/2017).- La cantante australiana Sia, nominada recientemente a tres premios Grammy, presentó el lyric video de "Move your body (single mix)", tema que se desprende de su álbum "This is acting".

Con este clip, dirigido por Lior Molcho, los fans podrán aprenderse la nueva canción de la artista. Además de presentar la letra, las imágenes son retro, posee una historia ubicada en 1987 y destaca el baile y coloridos vestuarios y looks.

En esta ocasión, la gran protagonista es la pequeña Lilliana Ketchman, aunque nunca aparece su cara: se coloca la peluca bicolor de Sia y una máscara negra que oculta su rostro. En los créditos también aparecen Stephen Bowman y Lindsey Haun.

A través de un comunicado, se informó también a los fans, que ya pueden descargar los SiaMoji, con los que pueden compartir emojis, GIFs, stickers y memes inspirados por la compositora.