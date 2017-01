Trump celebrará toma de posesión sin estrellas

El rechazo de artistas internacionales se da por las posturas políticas del republicano

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (14/ENE/2017).- El presidente electo de EU, Donald Trump, no contará con los nombres de artistas internacionales y personajes reconocidos durante los actos de celebración de su toma de posesión que tendrán lugar esta semana, aunque estará rodeado de algunas estrellas del "country" nacional.

El acto "Make America Great Again! Welcome Celebration" (Hacer EU grande otra vez. Celebración de Bienvenida) tendrá lugar el jueves, en la víspera de la investidura, y hasta este viernes no contaba con ningún personaje reconocido.

Sin embargo, el equipo de la toma de posesión confirmó que el evento contará, entre otros, con la presencia de la estrella de música country Toby Keith, la cantante Jennifer Holliday y el actor Jon Voight.

Asimismo estarán presentes la banda de rock sureña 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrums y The Frontmen of Country; con Tim Rushlow, Larry Stewart y Richie McDonald.

En contraste, durante las celebraciones del todavía presidente Barack Obama actuaron cantantes y grupos de calado internacional como Beyoncé, Bruce Springsteen o los irlandeses U2.

El propio Trump dará un discurso en el concierto que tendrá lugar a los pies del histórico Monumento a Lincoln, y que según los organizadores "servirá como un homenaje a uno de los máximos atributos de la nación, una transición pacífica de poder".

Desde que comenzaran los preparativos para la investidura del magnate tras su victoria electoral sobre la demócrata Hillary Clinton prominentes artistas han rechazado su participación en la ceremonia, manifestando un desacuerdo con las posturas del presidente electo.

Holliday, quien apoyó Clinton durante la campaña electoral, dijo que su decisión de participar no se trata de una declaración política sino de una manera de acoger al pueblo estadounidense en un acto que debe ser concebido para unir a los ciudadanos.

"No lo veo como cantar para Trump, lo veo como cantar para la gente que estará en la explanada nacional (de Washington)", declaró la artista.