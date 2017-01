Film Radar: Aliados

Cotillard y Pitt lucen tremendamente atractivos, la trama es acerca de una misión de asesinato que se vuelve caótica en Casablanca

GUADALAJARA, JALISCO (14/ENE/2017).- La taquilla ha sido poco generosa y la temporada de premios ha volteado la cara, sin embargo, “Aliados” tiene ingredientes que seguro satisfarán al público.



Dirigida por Robert Zemeckis (“Forrest Gump”) y protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard, Aliados ha tenido uno de los recibimientos más contrastados de los últimos meses. Y se entiende. El filme tiene todos los ingredientes que demanda la temporada de premios —director, elenco, producción lujosa, partitura grandilocuente, cobertura de prensa, rumores románticos— y, sin embargo, no ha logrado nada importante. Para colmo, la taquilla tampoco ha sido generosa. Pero el problema de Aliados no reside en su propia cinta, sino en que sus padres putativos —productores, distribuidores, estudio, agentes de marketing— le confirieron al filme características que no tiene: ni es premiable, ni es intrínsecamente magnética con el público masivo.



Pero Aliados es una película donde Cotillard y Pitt lucen tremendamente atractivos, con química competente, buenas interpretaciones; una cinta donde hay amor, traición y escenas de guerra filmadas según el canon hollywoodense, con una producción suntuosa. Con atributos suficientes para ser disfrutados con un enorme bote de palomitas y con quien quiera que sea tu “date” de fin de semana.



La trama es acerca de una misión de asesinato que se vuelve caótica en Casablanca. Es 1942 y corre la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el oficial de inteligencia Max Vatan y la rebelde francesa Marianne Beausejour se hacen pasar por una pareja casada donde los sentimientos se van volviendo reales. Sin embargo, una instrucción de los superiores de Max y una sospecha de traición pondrán a prueba esta relación.



Aliados

(Allied)

De Robert Zemeckis.

Con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Simon McBurney, Lizzy Caplan.

Reino Unido-Estados Unidos, 2016.

OTROS ESTRENOS

VIVIR DE NOCHE

Ben Affleck dirige y protagoniza este filme criminal ambientado en las décadas de 1920 y 1930. Joe Coughlin, hijo de un policía bostoniano se muda a Florida, donde entra al negocio del tráfico de ron y se convierte en gángster.

PURASANGRE

Emocionante y bien facturada película mexicana de acción y crimen que cuenta la historia de un millonario atraco a un hipódromo y sus consecuencias. Con Mauricio Argüelles, Luis Roberto Guzmán, Hernán Mendoza y un sólido elenco.

FUOCOAMMARE: FUEGO EN EL MAR

Documental de Gianfranco Rosi que se alzó con el Oso de Oro de la Berlinale, además de ser seleccionada por Italia como su representante rumbo al Oscar®. El filme lleva al mar Mediterráneo, donde muchos inmigrantes se han ahogado buscando un mejor futuro.