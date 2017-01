Regresan los pioneros del indie rock

Este 2017 sus máximos exponentes están de vuelta con nuevas armas bajo el brazo

GUADALAJARA, JALISCO (14/ENE/2017).- En un momento en que parecía que estábamos condenados a escuchar sólo a Maluma y J Balvin, Kings Of Leon, The Killers, Arctic Monkeys y The Strokes regresan para salvar a los amantes del Indie rock y evitar que terminen cantando: “si necesitas reggaeton dale… Sigue bailando mami, no pares…”.

Y es que estas bandas se encuentran preparando sus nuevos materiales, tras algún tiempo de silencio. Para empezar Kings Of Leon lanzó ayer el video del tema “Find Me” de su álbum “WALLS”. El material debutó en el número uno en la lista Billboard 200.

Otros pioneros del Indie rock que se preparan para recuperar los primeros lugares de los charts son The Killers, la banda estadounidense anunció que ya comenzaron a grabar su próximo álbum con el que intentarán recuperar “la emoción de los inicios y mezclarla con la experiencia de haber tocado en más de mil conciertos”, según el líder del grupo, Brandon Flowers.

Los Neoyorkinos

Por su parte, The Strokes se encuentra trabajando en lo que será el lanzamiento de su nuevo disco, esto tras el éxito de su EP ‘Future Present Past’, confirmó el líder de la agrupación Julian Casablancas.

‘Future Present Past’, segundo EP en su carrera tras ‘The Modern Age’ (2001), está conformado por los temas ‘Oblivius’, ‘Threat Of Joy’ y ‘Drag Queen’, bajo Cult Records, la casa disquera fundada por Casablancas.

¿Termina la sequía?

Después de tres años de receso, los británicos Arctic Monkeys complacerán a sus fans. Y es que la agrupación decidió hacer una pausa musical en 2014 tras el éxito de su quinto disco, “AM”: “No tenemos ninguna prisa para hacer otra cosa”, afirmó, en ese entonces, el baterista de la banda, Matt Helders. De confirmarse los rumores este material sería el sexto en su carrera.

Las básicas de Arctic Monkeys

• “Bigger Boys and Stolen Sweethearts”

• “Do I Wanna Know?”

• “Fluorescent Adolescent”

• “R U Mine?”

• “Why’d You Only Call Me When You’re High?”

• “I Bet You Look Good On The Dancefloor”

• “505”

• “Mardy Bum”

• “Arabella”

• “When the Sun Goes Down”

Los clásicos de The Killers

• “Mr. Brightside”

• “Human”

• “Read My Mind”

• “Just Another Girl”

• “Shot At The Night”

• “Somebody Told Me”

• “When You Were Young”

• “Miss Atomic Bomb”

• “Romeo And Juliet”

• “A Dustland Fairytale”

Para escuchar de Kings Of Leon

• “Crawl”

• “Radioactive”

• “Pyro”

• “The Immortals”

• “Back Down South”

• “Supersoaker”

• “Beautiful War”

• “Temple”

• “Family Tree”

• “Waste a Moment”