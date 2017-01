Patricia Reyes Spíndola, una mujer sin escrúpulos

Lo mismo se mueve en el teatro, el cine que en las series de la tv; y pronto llegará a Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (14/ENE/2017).- La obra “Hijas de su madre” llegará al Teatro Diana para presentar dos funciones, con un elenco conformado por Patricia Reyes Spíndola, Susana Dosamantes, Aylín Mujica, Lourdes Munguía, Luz María Jerez y Gina Varela. El montaje de género cómico cuenta la historia de un grupo de mujeres, con texto de Juan José Alonso.

Sobre la obra y sus actividades recientes, platicamos en entrevista con Patricia Reyes Spíndola, quien comentó de “Hijas de su madre”: “Es una comedia con tintes fársicos, donde nuestra única pretensión es que la gente vaya, y como dice nuestro eslogan: que se mueran de risa. Lo que queremos es que pasen dos horas con nosotras, a gusto, olvidándose un poco de todo”.

Al ser una comedia, el ánimo tras bambalinas y en el escenario coincide con la buena química entre las actrices: “Disfrutamos mucho nuestro trabajo. Nunca había trabajado con Susana Dosamantes, una mujer estupenda, tampoco con Aylín Mujica. Nos llevamos muy bien todas, nos reímos mucho. Se nos pasan muy rápido los ensayos”.

Este 2017 lo comienzan con una gira que comprende, además de Guadalajara, ciudades como Mazatlán, Culiacán, Nuevo Laredo, Matamoros, Monterrey, Hermosillo, Mérida, Cancún y algunas ciudades de Estados Unidos: “Vamos a hacer una larga gira, estamos muy entusiasmadas y esperanzadas. Queremos que el público de la República nos acoja bien, hay mucho esfuerzo del productor y los promotores que nos llevan para andar por todo el país”.

De la trama y los personajes, agregó: “Son siete mujeres, todas ambiciosas: su único interés es el dinero, se brincan la amistad, da igual si un hombre es casado o soltero. Lo único que le interesa a cada una es el dinero, no ambiciosas sin escrúpulos, pero todo llevado con mucho humor.

Por los ensayos y las presentaciones fuera de la Ciudad de México, este proyecto absorbe todo el tiempo de Patricia: “Sólo tengo este proyecto ahorita, no tengo ningún otro proyecto. No hay tiempo: nos vamos a ir por toda la república, empezamos ya el lunes, al norte, al sur, al este… Mi único proyecto es esté, estoy concentrada cien por ciento”.

Además del teatro…

Entre los trabajos más recientes de la originaria de Oaxaca está el filme “A ti te quería encontrar”, donde participó bajo la dirección de Javier Colinas: “Es una película que también es comedia, pero romántica, es otro género. Una mamá que trabaja para sacar a su hija adelante…”. Otro proyecto cinematográfico fue “El viaje de Keta”, en el que abordó el tema de la drogadicción: “Es una película que la hicimos hace tiempo ya, tardamos mucho en terminarla, porque no había dinero. Mi participación es muy pequeña en ‘El viaje de Keta’; también en ‘A ti te quería encontrar’”.

Para la pantalla chica, Reyes Spíndola fue convocada para trabajar en “Fear the Walking Death”, serie estadounidense. De ello, afirmó: “Es una serie muy exitosa, agradezco que me hayan llamado, por mi trabajo y mi carrera. Si me llaman qué bueno, pero yo sigo trabajando acá. Mi interés real es trabajar aquí, no estoy pensando en irme. Mis raíces, mi trabajo, mi vida, mis amores y mi familia, todo eso está aquí. No estoy en edad de ir a tocar puertas en otro lado, tengo callos en las manos de tocar puertas en el país. Si me hablan, bienvenido. Ahorita estoy concentrada en la obra de teatro, ‘Hijas de su madre’”.

Sobre política cultural

A propósito de la actualidad en temas de política cultural, Patricia habló sobre la designación de la nueva titular en la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda: “No podemos expresar ninguna opinión, Acaba de entrar: sería muy arriesgado dar una opinión sobre la política cultural cuando apenas está tomando la secretaría. Habría que esperar a que presente su plan de trabajo, pero ella es una mujer muy preparada, muy dedicada a la cultura. Estoy segura que lo hará muy bien”.

***

El encuentro con la actriz será el sábado 28 de enero, a las 19:00 y 21:30 horas, en el Teatro Diana. Los boletos en taquilla y en el Sistema Ticketmaster van de los 250 pesos a los 650 pesos