Retiran programa de Michael Jackson tras queja de su hija

Paris Jackson señala en su cuenta de Twitter que ver la caracterización del actor Joseph Fiennes le provocó 'vómito'

LONDRES, INGLATERRA (13/ENE/2017).- La televisora Sky News decidió cancelar la transmisión de un programa de la serie "Mitos Urbanos, en el que el actor Joseph Fiennes interpreta al fallecido cantante de pop Michael Jackson.



"Hemos tomado la decisión de no transmitir 'Elizabeth, Michael y Marlon', un episodio de media hora de la serie 'Mitos Urbanos', debido a la preocupación expresada por la familia inmediata de Michael Jackson", indicó la televisora a través de un comunicado.



La decisión de la televisora se da luego que Paris Jackson, hija de Michael, señaló en su cuenta personal de la red social Twitter que el programa le provocó "vómito".



La televisora aseguró que nunca fue su intención ofender, sino retratar a Michael Jackson de una manera ligera.



La serie narra la historia de un supuesto viaje en automóvil que realizó Jackson junto a su amiga Elizabeth Taylor y Marlon Brando, de Nueva York a Los Ángeles, tras los ataques terroristas en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.



"Tratamos de darle un toque desenfadado a eventos supuestamente verdaderos y nunca fue nuestra intención ofender a nadie. Joseph Fiennes apoya completamente nuestra decisión", agregó la empresa televisiva.



El rostro transfigurado del actor Joseph Fiennes, mejor conocido por su papel protagónico en la película Shakespeare Enamorado (1998), aparece en el anuncio que promociona la serie.



La actuación de Fiennes provocó las críticas del público que manifestó su desilusión por haber elegido a un actor blanco para interpretar el papel del llamado 'Rey del Pop' y uno de los músicos negros más famosos.



El año pasado, Fiennes manifestó en una entrevista a Entertainment Tonight estar "sorprendido" de haber sido elegido para interpretar a Jackson, pero se defendió al asegurar que el cantante tenía una tonalidad de piel "más cercana a mi color que a su color original".



Paris Jckson señaló el jueves en Twitter que el programa es una falta de respeto a su padre y a su madrina Elizabeth Taylor.



"Me enoja ver que se trata obviamente de una ofensa intencional, no sólo hacia mi padre, sino también hacia mi madrina", consideró Paris.



El capítulo que sería transmitido la próxima semana en Sky Arts, y retrata de manera cómica a Jackson, quien murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años.