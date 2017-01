Luis Roberto Guzmán, de galán a maestro

El actor se tomará una pausa de los escenarios para concluir sus estudios de maestría en psicología

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- Luis Roberto Guzmán está a punto de tomar una decisión fuera de lo común. En la cima de su carrera, con los reflectores en su rostro, cuando los productores lo buscan para ofrecerle trabajo, con una película estrenada y una serie de Netflix a punto de aparecer... se va a tomar una pausa. “Quiero estudiar. Me apasiona la psicología”, asegura con una sonrisa determinante.

La mente sobre el cuerpo. El pensamiento sobre el músculo. El estudio de largo aliento sobre el estrellato del momento. Luis Roberto Guzmán piensa en el mañana a pesar de un presente tan brillante. “Me siento en un muy buen momento. Estoy muy contento con ‘Purasangre’ (película en cartelera) y con el proyecto de ‘Ingobernable’ que tengo en Netflix. Pero también quiero dedicar tiempo para mí”.

El actor, quien interpreta a “Jaime” en el largometraje “Purasangre”, explica las sensaciones que le dejó su trabajo más reciente, la experiencia de trabajar en Netflix (en una serie que además será producida por Argos) y las sensaciones que le provoca la idea de volver a la escuela.

—¿Cómo defines lo que dejó ‘Purasangre’ en tu vida?

—Con un enorme aprendizaje... con un gran sabor de boca. Me deja una familia, porque la hermandad que se creó en el equipo de producción y actores fue impresionante. Me deja lazos para toda la vida. Estoy genuinamente encantado (risas).

—Algunos colegas tuyos sufren mucho al verse en pantalla. A veces prefieren salirse de las proyecciones durante la promoción, ¿te pasó algo similar?

—(Risas) Bueno, es inevitable ser crítico porque uno como actor siempre ve las cosas desde una perspectiva muy subjetiva ¿no? Dicho lo anterior, yo ya la vi dos veces, y confieso que estoy enamorado de esta película. Estoy seguro que cada diálogo, corte y toma fue realmente el mejor recurso que tuvimos para contar la historia.

—Suena a que esta película te dejó más que contento, renovado...

—Sí. Más allá de lo emocional, terminé la película creyendo mucho en el cine, mucho en lo que hago. Me deja con ganas de querer hacer más.

—Mencionaste al equipo de actores y producción, pero la crítica también alaba mucho el guion de la cinta. ¿Qué tan común te ha resultado encontrarte buenas historias en tu carrera?

—No podría decir que las mejores están solamente en el cine o las series. Creo que cada proyecto toma rumbos muy diferentes. He trabajado con guiones excelentes, pero que no lograron conectar con el público, y eso los condena a ser nada, a no trascender.

La gran ventaja ahora es que la industria a pesar de las crisis está creciendo, se están abriendo nuevas historias, nuevas pantallas. La gente ya se acostumbró a ver series o cine en su idioma, y eso es maravilloso.



—Hablando de nuevas pantallas, ¿cómo va tu proyecto de “Ingobernable” con Netflix?

—Le están echando toda la carne al asador. Es una apuesta nueva en una plataforma muy importante. Además, el lanzamiento es internacional, porque a Netflix le gusta trabajar así, y para mí fue espectacular trabajar de la mano de Argos, un honor.

La historia es diferente y fuerte, porque nos confronta con una realidad muy dura, que de repente no nos gusta explorar (la corrupción política y moral en la familia presidencial). Creo que este tipo de tramas, que te sacuden, son necesarias.

—Y con la decisión de irte a estudiar, estás sacudiendo tu carrera...

— (Risas) ¡Hay muchos giros de tuerca en mi vida! Terminando la producción de ‘Ingobernable’, me voy a tomar una pausa de cuatro meses para continuar mis estudios en psicología (como parte de su maestría). Siempre me ha interesado la materia y lo veo como una manera de crecer y tener un respaldo en la vida. No significa que me vaya a retirar, porque en agosto espero reintegrarme a mi vida laboral y sobre todo, creativa.

EL DATO

Drama político

Kate del Castillo encarna a “Emilia Urquiza”, la primera dama de México. Es una mujer de carácter fuerte, bien plantada y con ideas propias que pronto comienzan a tambalear los cimientos del Palacio Nacional.

La serie es producida por Kate del Castillo y con dirección de Pedro Pablo “Pitipol” Ibarra y José Luis García Agraz.

SABER MÁS

Giros de tuerca

“Purasangre” cuenta la historia de cómo un equipo de cinco profesionales que son obligados a asaltar el centro de apuestas y complejo del Hipódromo. El plan es sencillo: esconder el dinero por cinco años y mantenerse fuera del radar. Cuando las cosas se tranquilicen, volver por el dinero. Pero a unos meses del asalto, uno de ellos resurge en la alerta de los policías, y sus errores resultarán en una cacería humana, abarcando más de cinco años para arrestar a los cuatro restantes y recuperar el dinero.