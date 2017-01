Mexicanos en la antesala del Oscar

La American Society of Cinematographers reveló su lista de nominados, entre los que figuran Rodrigo Prieto y Ernesto Pardo

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- Los premios creados para reconocer a lo mejor del cine estrenado en festivales a nivel internacional se celebrarán en febrero en Estados Unidos. Sin embargo, esta entrega tendrá la peculiaridad de contar con la presencia mexicana en la lucha por un par de premios de la Sociedad Americana de Cinematógrafos (ASC); galardones que sirven como antesala a los Oscar.

Es el caso del fotógrafo Rodrigo Prieto por su trabajo en la cinta “Silence”, del director Martin Scorsese. Es la tercera nominación que recibe el mexicano para tratar de obtener el premio de la ASC, y en esta ocasión luchará contra trabajos hechos por Greig Fraser por “Lion”, Linus Sandgren por “La La Land”, Bradford Young por “Arrival” y James Laxton por “Moonlight”.

Previamente, Prieto había sido nominado por “Frida” (2002) y “Brokeback Mountain” (2005). De ganar, sería el segundo mexicano en obtener este galardón luego de que en los últimos tres años Emmanuel Lubezki lo obtuviera por su labor fotográfica en “Gravity”, “Birdman” y “El Renacido”, respectivamente. El trabajo de Prieto se extiende a películas como “Passengers”, “El Lobo de Wall Street”, “Argo”, “Biutiful”, “Babel” y “8 Mile”.

Por su parte, Ernesto Pardo competirá por el premio “Spotlight” con la película “Tempestad” y peleará por dicho galardón contra Lol Crawley por “Chilhood of a Leader”, Gorka Gomez Andrey por “House of Others” y Juliette van Dormael por “Mon Ange (My Angel)”.

Entre los principales trabajos de Pardo figuran las películas “El lugar más pequeño”, “El aula vacía”, “Alicia más allá del abismo”, “Ausencias”, entre otras.

La ceremonia de entrega de la 31 edición de estos galardones se celebrará en Estados Unidos el próximo 4 de febrero.

Fotógrafos ganadores

Los premios de la ASC apuntalan de buena forma a los fotógrafos de cine mexicanos. Así pasó con Lubezki en años recientes y ahora es el caso de Rodrigo Prieto, que en sus palmarés figura el haber ganado cinco veces el premio Ariel en nuestro país, y espera que este sea su año por el buen trabajo en “Silence”, a pesar de su dura competencia.

En cuanto a “Tempestad”, el trabajo fotográfico en el filme de Tatiana Huezo, el cinematógrafo Ernesto Pardo hace un trabajo reconocido a escala internacional gracias a la forma en que plasma parte de la realidad actual de nuestro país a través de sus encuadres. Entre los galardones más destacados para Pardo se encuentra el que obtuvo recientemente en el Festival Camerimage 2016.