Artículos y ropa de Juan Gabriel se exhibirán en concierto

El público que acuda el 18 de febrero al Foro Pegaso, conocerá muchas de las pertenencias de 'El Divo de Juárez'

CIUDAD DE MÉXICO (12/ENE/2017).- Artículos personales, así como muebles y ropa de trabajo perteneciente a Juan Gabriel, serán exhibidos en la explanada del Foro Pegaso, el próximo 18 de febrero, el día del concierto "Eternamente Juan Gabriel".



A casi un mes de llevarse a cabo el mega evento en honor al desaparecido cantautor michoacano, las sorpresas se siguen dando y en esta ocasión, Iván Aguilera, hijo del intérprete y principal organizador, quiere darle un plus a toda esa gente que acudirá a rendirle tributo a su querido padre.



"La familia de Juan Gabriel está muy emocionada porque ya estamos a un mes del concierto y casi listos con todos los preparativos y ya en espera de montar gradas, las diferentes zonas, las sillas y el enorme escenario que estará increíble con una pantalla gigante de casi 90 metros", comentó Miguel Verduzco, portavoz y publirrelacionista de la familia Aguilera.



Añadió, que todo sigue marchando muy bien y que todos los involucrados están muy motivados para que el evento sea todo un éxito.



"La familia Aguilera está muy contenta con todos los artistas que están confirmados con el Line up. El maestro Farías está metidísimo en la producción del tema del holograma y con todos los arreglos musicales junto con la Orquesta Sinfónica Mexiquense y pues todo está marchando muy bien".



Respecto al escenario, dijo que éste se estará armando unos nueve días antes del concierto, asegurando que será algo nunca visto en México.



"Estamos hablando de uno de los escenarios más costosos que hay hoy en la industria del entretenimiento en general, no se ha hecho un escenario para un artista mexicano de este tipo. Se está trabajando en distintas partes, como en Los Ángeles, mientras que toda la tecnología del holograma se está realizando en Bélgica, lo que sí puedo decir que será una gran producción con el fin de que la gente pueda vivir la experiencia Juan Gabriel".



Verduzco recalcó que la gente vivirá ese día y desde temprano, "la experiencia Juan Gabriel", debido a que Iván Aguilera quiere darles un regalo, que seguramente será del agrado de los fans del intérprete de "Amor eterno".



"El Foro Pegaso es muy grande y en la explanada habrá una exposición de objetos icónicos que utilizó Juan Gabriel en distintos shows, habrá algunos trajes, accesorios, zapatos y muebles que le gustaban, pues era muy afecto al tema chino del Feng Shui y muchos de estos objetos los podrán ver ese día, pues su familia los quiere compartir con el público.



Agregó que los objetos los proporcionará Iván Aguilera y serán traídos de las diferentes casas pertenecientes a Juan Gabriel.



"Se están trayendo de varias casas, pero se están concentrando ya en México, para que se monten ese día en la explanada".



Por otra parte, Miguel Verduzco, hizo saber a través de este medio que aún hay boletos para el evento.



"Queremos hacerle saber a la gente que aún hay boletos para todos, porque Juan Gabriel fue para todos y esa es la mentalidad de Iván, pues quiere que todos vivan esta experiencia y hay boletos desde 450 pesos y la gente puede venir a cantar, comer, muy cerca del escenario, cerca de grandes artistas, como un picnic gigante y estos boletos de 450 pesos son una gran inversión para un evento histórico que no se volverá a repetir en México".



Finalmente, el entusiasta publirrelacionista, recalcó que es muy importante que la gente sepa que parte de las ganancias del mega concierto donde se presentarán figuras como Juanes, Andrea Bocelli, Pepe Aguilar, Yuri, Jessie & Joy, Luis Fonsi, Natalia Lafourcade, Shaila Dúrcal, La India, Aída Cuevas, John Fogerti, Kinky, Fernando de la Mora y David Bisbal, serán destinadas al Centro Juvenil Semjase.



"Eso es muy importante, que se sepa que un porcentaje de los boletos y mercancía vendida va destinado al orfanatorio Semjase para poderlo reabrir y es fundamental que la gente sepa que con lo que está pagando, una parte será para una buena causa".