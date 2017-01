Circula cartel falso de Festival Musical en el Roxy

Internautas denunciaron que la información del evento tenía varias inconsistencias

GUADALAJARA, JALISCO (12/ENE/2017).- Las redes sociales se ilusionaron ayer por la tarde con la aparición de un cartel musical de un supuesto festival a celebrarse en el Roxy. Con una alineación que incluía a Morrissey, Placebo, Empire of the Sun y hasta a Caloncho. Sonaba tan bueno que hasta parecía mentira y en efecto... lo es.

A través de su Facebook, el sitio “Vice México” dio la noticia de que el Foro Roxy (Calle Mezquitán 72) celebraría finalmente su reinauguración con un magno encuentro sonoro llamado “Roxy Festival de Música y Arte Gastronómico GDL/MX”. El cartel de este supuesto evento sin fecha ni precio de boletos, se conformaba por Morrissey, Empire of the Sun, Placebo, Hercules Love “Afair”, Hiromi, Fito Paez, Smash Mouth, Wild Nothing, David Brigthon, Space Oddity, Maite Hontele, “Siddartha” y Caloncho.

Los usuarios de la página comenzaron a sospechar que el supuesto concierto era falso a partir de que los nombres de algunas bandas (como Hercules & Love Affair y Siddhartha) estaban mal escritos, así como la carencia de una página oficial o el la confimación de todos los artistas.

De acuerdo a la página de Facebook de Conciertos Guadalajara, el cartel es falso, aunque agregan que en efecto, habrá un Festival Roxy, con detalles reales por revelarse.

Si bien no será en el Festival Roxy, la mayor parte de los artistas “anunciados” tienen una agenda ocupada en los próximos meses.

En su página oficial, Empire of the Sun solamente tiene agendado para el próximo 14 y 21 de abril sus presentaciones en el Festival de Coachella (California, Estados Unidos). Por su parte, el mexicano Caloncho se presentará en Perú, en el Festival Donavon Frankenreiter de Lima, el próximo 17 de enero.

Hercules & Love Affair lo tendrían difícil para estar en nuestra ciudad, al menos este mes, pues estarán ocupados tocando del otro lado del planeta. Se presentan el 28 de enero en Goa, India. Smash Mouth estarán un poco más cerca, dando un concierto el 14 de enero en Redwood City, California.