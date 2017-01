Andrew Garfield explica su beso con Ryan Reynolds

Quien se sorprendió por el beso de Garfield y Reynolds fue Emma Stone , la ex novia de Andrew, pues le mostraron el video del momento.

"Sólo quería que Ryan supiera que lo amaba sin importar si ganaba o perdía. Sólo quería que supiera, no importa. Es cómo juegas el juego y él apareció, dio todo. No cambia nada en mi corazón”.

Garfield no se salvó del tema en la entrevista con Colbert y explicó:

It’s getting hot in here! #LSSC pic.twitter.com/Hh9THkujnb