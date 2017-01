Conoce al reparto de la nueva serie mexicana de Netflix

El proyecto fue creado por Monolo Caro y comenzará a filmarse en México durante este año

BERVERLY HILLS, CALIFORNIA (11/ENE/2017).- Netflix anunció hoy que Verónica Castro regresará al medio del espectáculo con su nueva serie original escrita y dirigida por Manolo Caro, y junto con ella, también se presentarán a cuadro las actrices mexicanas Aislinn Derbez y Cecilia Suárez.

La serie comenzará a filmarse este año, sin embargo, desde ya las tres actrices se reunieron en la Ciudad de México para grabar un breve video del anuncio de su participación en esta hilarante serie sobre el luto, amores, flores y otras adicciones.

“Me emociona muchísimo participar con Netflix, porque es como brincar el siglo, ya lo pasé, lo brinqué, ya intente de todo, hice de todo, pero me faltaba una serie y de la mano de Manolo. Yo creo que va a ir súper bien y estoy muy emocionada y agradecida porque es una gran oportunidad que tengo que aprovechar”, expresó Verónica Castro.

Por su parte, Aislinn Derbez compartió: “Desde que Manolo me platicó del concepto, la historia y del equipo me emocioné muchísimo y poder trabajar con gente que realmente admiro me parece fascinante.

Cecilia también agregó su entusiasmo en trabajar en la serie. “Me siento muy contenta. Me emociona la mancuerna Manolo-Netflix. Creo que son dos estilos y dos libertades que se complementan. Me encanta que sea una historia donde haya personajes con mujeres interesantes”, comentó.

¿De qué va la serie?

Esta nueva producción gira alrededor de una familia disfuncional, dueña de un negocio de flores y parte de la clase alta en México, en la cual las mentiras son parte del día a día. Las cosas se complican cuando la casa chica del patriarca pasa a ser parte de la familia después de que su amante fallece. Ésta es una serie que explorará la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos a pesar de sus errores.

El proyecto- aún sin título - será dirigida por Manolo Caro y producida por Rafa Ley y Stacy Perskie de Noc Noc Cinema. La serie se une al resto de las producciones originales de Netflix filmadas en América Latina como “Club de Cuervos”, “Ingobernable”, “Narcos”, “3%”, “Edha”, “O Matador”, “Sense8” y el proyecto sin título de José Padilha basado en eventos actuales en Brasil.