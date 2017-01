Madonna se despide de Obama

La 'Reina del Pop' publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a Barack

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (11/ENE/2017).- Madonna compartió en sus redes sociales una imagen con Barack Obama. "Adiós Señor Presidente, no habrá nadie igual que usted. Barack Obama eres un rey entre los hombres" señala la 'Chica Material' en la publicación.

La estrella pop dijo a la revista Harper's Bazaar en una entrevista para la edición de febrero que el triunfo electoral de Donald Trump es "como ser abandonada por un amante y también estar atrapada en una pesadilla".

La noche de la elección "era como mirar una película de terror". La sensación de tener a Trump como presidente se puede comparar con una ruptura dolorosa con la pareja. "Me despierto y me digo, 'un momento. Donald Trump es el presidente. No es una pesadilla. Realmente sucedió'''.

En la entrevista, realizada dos semanas después de la elección, Madonna dijo a la revista que la victoria de Trump la obliga a ser "mucho más franca y un poco menos misteriosa".

También critica aa otras celebridades por no expresar posiciones políticas.