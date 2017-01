¿Carita mata talento?

A pesar de las críticas, a William Levy le llueven propuestas de trabajo

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- En más de una ocasión su trabajo ha sido calificado como débil y pese a ello, el trabajo no le falta; de hecho, William Levy se encuentra actualmente en México promoviendo la cinta “Resident Evil: Capítulo final”, en la que intervino junto a la actriz ucraniana Milla Jovovich, protagonista principal de esta famosa saga basada en el videojuego del mismo nombre.

De origen cubano, pero nacionalizado estadounidense, debutó en el 2002 en el reality show, “La Isla de la tentación”; sin embargo, la fama le llegó en 2007, cuando la productora mexicana Carla Estrada lo reclutó para la telenovela “Pasión”. A partir de ese proyecto, el actor ha estado involucrado en siete melodramas más, cuatro películas, dos obras de teatro y un video musical… Y de todos estos trabajos sólo le han llegado críticas, ya sea por su falta de dicción o por su actuación débil… Entonces, ¿a qué se debe su fama? Especialistas en crítica televisiva, señalan que es uno de esos fenómenos donde ser galán le ayuda a “tapar” sus deficiencias; y “es que al igual que ocurre con los hombres, las mujeres le perdonan todo a un hombre guapo; incluso que sea mal actor”, coinciden.

Por lo pronto el rubio declaró, durante su paso en la alfombra roja de la saga de zombies, estar dispuesto a volver a las telenovelas; se dijo listo para escuchar ofertas. “Encantado de volver a México, un país al que le tengo mucho que agradecer porque fue aquí donde se me abrieron las puertas para darme a conocer en la actuación”, comentó el cubano, quien regresó a este país, luego de poco más de tres años.

La última vez que Levy trabajó en México fue en “La tempestad” en 2013, bajo la producción de Salvador Mejía y junto a la novel actriz Ximena Navarrete, dicha telenovela no tuvo el éxito que se esperaba, por lo que al término de la misma, Televisa no le renovó el contrato de exclusividad, y éste se fue a Estados Unidos para probar suerte en el cine hollywodense.