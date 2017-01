Dosis de rock para recordar

El concierto '3 clásicos del rock!' plantea un recorrido musical por lo mejor del género

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- No le temen a los grandes. Interpretar los clásicos del rock es una pasión que los lleva a los escenarios más emblemáticos de la ciudad como el Teatro Diana, que el próximo 12 de febrero albergará a los tapatíos de The Rockets y Midnight Special y los capitalinos de The Dof, tres agrupaciones que han decidido rendir tributo a tres leyendas de la estridencia: The Beatles, The Doors y Credence.

El concierto “3 clásicos del rock!”, plantea un recorrido musical por los sonidos, líricas y guitarrazos más característicos de las bandas consagradas con las peculiares voces de Jim Morrison, John Lennon y John Fogerty.

El trío de bandas, The Dof (The Doors), Midnigth Special (Credence) y The Rockets (The Beatles), ofrecen un plus sobre el escenario para conectar de forma directa con el público al revivir la vestimenta icónica y performance de las legendarias agrupaciones, elementos que añaden un toque de nostalgia a la velada que, desde hace cinco años Tomás Escobedo, integrante de The Rockets, impulsa a través de otro reconocido evento, el Festival de Rock Clásico, que llega a Guadalajara en junio de este año.

El músico explicó que más allá de cautivar a las generaciones que crecieron junto a The Doors, Credence y The Beatles, lo que más lo motiva a seguir con estos tributos es integrar a los jóvenes a la historia del rock, algo que se ha manifestado en cada concierto, donde al menos 20% de la audiencia es menor de edad.

Escobedo explicó que a lo largo de sus tributos, que han llegado a festines internacionales como Beatlemanía en Argentina, siempre proponen dinámicas en los compilados musicales para sorprender al público con canciones de culto o poco conocidas que brindan una esencia diferente a otros tributos.

El promotor reconoció que conseguir el respeto del público no ha sido fácil, pues aunque la audiencia agradece el esfuerzo y pasión de las bandas mexicanas por interpretar a las leyendas internacionales, al inicio se enfrentaron a fanáticos puristas que exigen que cada una de las canciones suenen idénticas en ritmo y pronunciación del inglés, algo que garantizan a los asistentes.

EL DATO

¡Agéndalo!

¿Ganas de un viaje por los mejores momentos del rock nacional? Entonces asiste al concierto “3 clásicos del rock!” que se celebrará el próximo 12 de febrero en punto de las 18:00 horas.

La cita para este magno evento sonoro es en el Teatro Diana (av. 16 de septiembre 710). El precio de los boletos irá de los $200 a los $550 pesos.