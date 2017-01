Liz Gallardo es la reina del pueblo

La actriz se lanza a la aventura, al entrar en la mente de la cantante Graciela Beltrán en la bionovela de 'Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí'

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- Las bionovelas son el género de moda en América Latina y Estados Unidos y las plataformas digitales, por lo que las televisoras ya alistan sus contenidos para dar batalla este 2017. Una serie que se estrena el 15 de enero es “Su Nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, a través de la señal de Univision, y retratará la vida de “La diva de la banda” desde la perspectiva de su amigo y colaborador Pete Salgado.

La actriz que da vida a Jenni Rivera es Luz Ramos y quien le pone voz a las canciones es Sheyla, sin embargo en el reparto hay grandes histriones que redondean el proyecto, entre ellos la tapatía Liz Gallardo quien se encarga de darle vida a Graciela Beltrán, la llamada “Reina del pueblo”, con quien Jenni sostenía rivalidad, no sólo arriba del escenario, sino también en la vida cotidiana.

Liz asegura que tuvo poco tiempo para desarrollar el papel y el reto fue interesante, más cuando se trata de un personaje que está vivo. No se dedicó a escuchar por mucho tiempo la música de la intérprete —pues en ninguna escena aparece cantando—, pero sí se empapó de entrevistas y testimonios de Jenni y Graciela para entender la rivalidad de ambas.

“Es un retazo cuando te toca un personaje así, lo primero que quieres es ir a conocerlo, tener una plática intima, pero luego aquí en México las cosas se hacen tan al vapor que te dicen: ‘sí, te quedaste, empiezas mañana’. Entonces, yo me preparé de donde puede, con información que conseguí, videos, me soplé mil entrevistas de ella, sus videoclips, su música fue lo de menos, pero me clavé mucho con su persona, mis escenas eran muy referentes a ella, no tenía que hacer lipsync”.

Se adapta a los nuevos estilos

A Gallardo la música de banda no le llama la atención, pero destaca que un personaje como Jenni Rivera tiene muchos matices, que bien vale la pena resaltar, además de preferir este tipo de historias en la televisión que las que tienen que ver con el narco. De hecho asegura que ahora estará haciendo casting para dos teleseries más que podrán verse por Azteca, una sobre el boxeador Julio César Chávez y la otra sobre el intérprete Rigo Tovar.

“Yo no soy particularmente fan de Jenni Rivera, una vez la vi, me pareció una chica muy interesante, pero sí me causa cierta intriga como un personaje puede adquirir tantos seguidores basando su vida en un eterno escándalo. No digo que no fuera talentosa, sí lo era, incluso más que todos los demás integrantes de su familia, pero más que su talento, su vida personal era muy interesante también. Pasó cosas muy difíciles, le echó muchas ganas, es un buen ejemplo de una mujer echada para adelante”.

La actriz sabe que se encuentra ante uno de esos papeles que deja huella en la carrera de todo histrión, uno que asegura, abordará con toda la seriedad posible.

Vive la independencia

Liz está celebrando 16 años de carrera en la actuación y desde sus inicios siempre ha sido una actriz libre de trabajar en cualquier empresa, sin embargo, en 2016 los vetos y las exclusividades terminaron en México a través de las televisoras públicas más fuertes del país —Televisa y TV Azteca— para muchos actores fue la oportunidad de trabajar en otros aires, pero Liz ya estaba acostumbrada, sin embargo no deja de reconocer que es una buena oportunidad para ella y sus compañeros.

Liz ha estado trabajando en telenovelas de Televisa después de haber formado parte de Telemundo, ahora estará viéndose su trabajo en Univisión, pero estará haciendo casting para proyectos que aunque no produce Azteca, se verán a través de esta señal.

En cine, estará rodando la película “Los hermanos Márquez Castillo” con la dirección y producción de los hermanos Rovzar, Fernando y Billy respectivamente, a través de la productora Lemon Films; ahí Liz dará vida de nueva cuenta a Frida Kahlo.

Dos divas enfrentadas

Las rencillas entre Jenni y Graciela se dieron cuando las dos comenzaban su carrera, sólo que en ese tiempo tenía mayor reconocimiento Beltrán, entonces, el ego no permitía que las dos tuvieran una relación amistosa. Luego la que tuvo más popularidad fue Jenni y en la oportunidad más cercana la prensa preguntaba que opinaban una de la otra. La rivalidad persistió hasta que Jenni murió en un accidente aéreo.

“La reina del pueblo” lamentó la tragedia, pero eso a los fans no les gustó y la criticaron, finalmente Graciela declaró que ella seguía viva y que por lo tanto sus posibilidades de llegar más lejos que Jenni era mayores, mensaje que terminó por sepultar la empatía que hubiera podido tener algún fan de Jenni hacia Graciela.

Ahora, después de cuatro años de no estar en la música, “La reina del pueblo” estuvo recientemente en Jalisco para rodar el videoclip de la canción “Evítame la pena”.