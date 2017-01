10 claves para entender el furor por 'La La Land'

La cinta ya se alzó con siete Globos de Oro y ahora va por 11 premios Bafta; pero, ¿cuál es su secreto para encantar?

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- Desde su estreno en el Festival de Venecia, “La La Land” está en boca de todos y tras su éxito en los Globos de Oro, donde arrasó con siete premios, y sus 11 nominaciones a los Bafta británicos —la lista se dio a conocer ayer— la confirman como una de las películas del año.

Estas son las claves del filme que ha resucitado la fiebre por el cine musical y que a México llegaría hasta el 20 de febrero; sin embargo, ayer se anunció que la distribuidora adelantó el estreno y ahora tendrá un preestreno el 20 de enero; llegará sólo a las Salas de Arte de Cinépolis y para el 3 de febrero ya se podrá ver todos los cines de la ciudad.

1.- Cinta para soñadores

Se trata de una película que nos involucra en la historia a través del corazón y los sentidos. Sabemos que se trata de fantasía, pero a través de los protagonistas, nosotros también queremos hacer realidad nuestros sueños más profundos.

2.- Un canto al glamour del musical clásico de Hollywood

La película remite a la época dorada de los musicales de Hollywood, como “The Wizard of Oz” o “Singin’ in the Rain” y al mismo tiempo actualiza y refresca el género.

3.- Ryan Gosling y Emma Stone, pura química

La complicidad entre Ryan Gosling y Emma Stone ya había quedado demostrada en “Crazy Stupid Love” (2011) y en “La La Land” vuelven a formar un mágico tándem que el director compara con parejas como Ginger Rogers y Fred Astaire.

4.- El director, Damien Chazelle, joven talento en auge

Damien Chazelle —de 32 años— se dio a conocer con “Whiplash” (2013) que fue nominada a cinco premios Oscar y se llevó tres. Ahora con “La La Land” conjunta a la perfección el elemento de la música con el cine.

5.- Banda Sonora

Está compuesta por Justin Hurtwitz, quien detalló que uno de sus mayores retos fue asegurarse de tomar como inspiración a los musicales clásicos, sin que pareciera que las canciones fueron escritas en las décadas de los años cuarenta, cincuenta o sesenta. Por lo pronto, la canción “City of stars”, interpretada por Gosling y Stone, lleva semanas sonando en las radios y se llevó el Globo de Oro.

6.- Escenografía, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles

Pequeños clubes de jazz, salas de espera de castings, apartamentos de paso y cafeterías de los grandes estudios donde se cruzan famosos y aspirantes a serlo son algunos de los escenarios por los que transcurre la película.

7.- Historia

De acuerdo con el argumento de la cinta, nos narra el romance de dos jóvenes que luchan por perseguir sus sueños en una ciudad, Los Ángeles, la cual es conocida por destruir esperanzas y romper corazones. Está basado en la llamada Edad de Oro de Hollywood.

8.- Ryan Gosling está en racha

En “La La Land” no solo canta y baila; también aprendió a tocar el piano. En 2017 estrenará también la secuela de “Blade Runner”, lo nuevo de Terrence Malick y una biografía del astronauta Neil Armstrong dirigida por Chazelle. Que nadie dude que el actor vive un año dorado para su carrera.

9.- Rodaje panorámico

Visualmente Chazelle opta por el formato panorámico y los colores vibrantes, en la tradición del cinemascope y el tecnicolor adaptada al siglo XXI. Sus movimientos de cámara beben de Max Ophuls y del Scorsese de “Raging bull”. La fotografía es de Linus Sandgren, que ha trabajado con David O. Russell en “American Hustle” y “Joy”.

10.- Vestuario y fotografía

La diseñadora de vestuario, Mary Zophres, coordinó la paleta de colores de la ropa con Linus Sandgren, el Director de Fotografía, para crear un mundo lleno de armonía. Ella se centró en la forma, y en la funcionalidad, pues sus trajes se mueven, giran y se hacen más espectaculares cuanto más ambicioso es el número, y acentúan la belleza de la imagen. Zophres y Damien Chazelle se centraron en los colores para comunicar emociones.