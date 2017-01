Sindicato de productores nomina a 'La La Land', 'Moonlight' y 'Deadpool'

Conoce la lista de nominados por el PGA

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (10/ENE/2017).- Las favoritas al Oscar "La La Land", "Moonlight" y "Manchester by the Sea" recibieron el martes nominaciones al máximo premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés), mientras que el sarcástico y grosero superhéroe de "Deadpool" continuó su improbable campaña en la temporada de premios.

Las 10 candidatas al Premio Darryl F. Zanuck del gremio a la mejor película también incluyen "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures" y "Lion", una selección ampliamente anticipada, aparte de la sorpresiva inclusión de "Deadpool".

Pero la cinta derivada de "X-Men" se ha apuntado un montón de nominaciones, lo que demuestra que la industria tiene una gran admiración por esta exitosa historieta. La semana pasada el Sindicato de Guionistas la postuló a mejor guion adaptado y además tuvo dos nominaciones a los Globos de Oro.

Las nominaciones del PGA suelen servir de indicador de las candidatas a mejor película en los Oscar.

Por siete años consecutivos la ganadora del máximo premio del PGA terminó alzándose con el máximo honor en los Premios de la Academia. El año pasado, sin embargo, el sindicato seleccionó "The Big Short" como mejor película mientras que "Spotlight" se llevó el Oscar.

El gremio de productores usa el mismo sistema de votación preferencial que emplea la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los productores también nominaron cinco películas a mejor cinta animada: "Finding Dory", "Kubo and the Two Strings", "Moana", "The Secret Life of Pets" y "Zootopia".

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia el 28 de enero en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.