Madonna habla de sus amantes 30 años más jóvenes

La 'Chica Material' ofreció una entrevista a 'Harper's Bazaar' donde habló de su convencional vida

CIUDAD DE MÉXICO (10/ENE/2017).- La cantante estadounidense Madonna ofreció una entrevista a “Harper's Bazaar” en la que habló de su poco convencional vida.

Madonna también es la figura en la portada de la edición del cincuenta aniversario de la publicación, como ella misma lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

En la entrevista tocó el tema de sus amantes más jóvenes. Algunos de ellos han sido tres décadas menores que ella y de las críticas de la sociedad por su forma de vivir.

“Siempre me he sentido oprimida. Conozco a mucha gente que es de 'es ridículo que tú digas eso, eres una estrella pop blanca exitosa', pero he tenido esta mierd* sobre mí durante toda mi carrera y una gran parte de esto es porque soy una mujer y también porque me rehúso a vivir una vida convencional”.

“He formado una familia muy poco convencional. Tengo amantes que son tres décadas más jóvenes que yo. Esto hace a la gente sentirse muy incómoda. Siento como si todo lo que hago pone a la gente realmente incómoda”, añadió.

Entre los amantes más jóvenes de Madonna, de 58 años, se encuentran el modelo brasileño Jesús Luz (29 años más joven), con quien salió entre 2008 y 2010; el bailarín Timor Steffens (29 años más joven). En marzo del año pasado se le vinculó con el modelo Aboubakar Soumahoro, de 25 años.

Madonna también dijo a la publicación que no se imagina sin trabajar y lamentó que su ex esposo le preguntara constantemente por qué seguía haciendo discos o filmando, pues no ocurre lo mismo con los hombres, quienes se mantienen activos a mayor edad.

“Creo en la libertad de expresión. No creo en la censura. Creo en la igualdad de derechos para toda la gente y creo que las mujeres deberían poseer su sexualidad y expresión sexual. No creo que haya una edad en la que no puedas decir, sentirte y ser quien quieres ser”, señaló.